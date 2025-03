Gefran, utile 2024 in leggero calo a 11,1 milioni. Dividendo sale a 0,43 euro

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha registratonelpari a 132,6 milioni di euro, sostanzialmente allineati agli stessi dell'esercizio 2023, pari a 132,8 milioni, registrando un decremento dello 0,1%. Al netto dell'effetto negativo portato dalla variazione dei cambi, i ricavi progressivi dell'esercizio sarebbero superiori al dato dell'esercizio precedente dello 0,4%.L'è positivo per 23,1 milioni di euro (24,1 milioni al 31 dicembre 2023) e corrisponde al 17,4% dei ricavi (mentre al 31 dicembre 2023 era pari al 18,2% dei ricavi), in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di 1,1 milioni. Ildel Gruppo ammonta a 11,1 milioni di euro (8,4% sui ricavi) e si confronta con il risultato positivo e pari a 11,7 milioni dell'esercizio precedente (8,8% sui ricavi), registrando una flessione di 0,5 milioni.Laal 31 dicembre 2024, è positiva e pari a 34,2 milioni di euro, mentre il dato di fine 2023 era positivo per 22,7 milioni."Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nell'ultimo esercizio, ritenuti molto positivi, soprattutto considerando il contesto sfidante in cui sono stati ottenuti - ha commentato l'- Questi traguardi confermano la solidità del Gruppo e la nostra capacità di adattarci con successo a uno scenario in continua evoluzione. Nel 2024 abbiamo registrato un'ottima performance dei mercati asiatici, in particolare di Cina e India, che ha rappresentato un'importante leva di bilanciamento rispetto a una contrazione generale della omanda dei clienti, determinata anche dal rallentamento degli investimenti in nuovi macchinari e impianti in tutte le aree geografiche in cui operiamo. Parallelamente, abbiamo portato avanti investimenti strategici per il rafforzamento e lo sviluppo di Gefran, affrontando un aumento dei costi legato sia a queste iniziative sia all'inflazione".Per il, si prevede una marginalità in linea con gli esercizi precedenti in valore assoluto, sebbene si possa osservare una lieve riduzione in termini percentuali rispetto al 2024. Le iniziative programmate per lo sviluppo commerciale ed il potenziamento delle competenze tecniche a supporto dell'innovazione di prodotto comporteranno un incremento, seppur marginale, dei costi del Gruppo. Pertanto, l'incremento dei volumi di vendita sarà determinante per un'evoluzione della redditività superiore a quella registrata nell'esercizio precedente.il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di distribuire unpari a 0,43 euro per ciascuna delle azioni in circolazione (in crescita rispetto all'esercizio precedente, quando era pari a 0,42 euro per azione), mediante utilizzo, per l'importo occorrente, della riserva utili esercizi precedenti. Il dividendo sarà pagato come segue: data stacco 5 maggio 2025, record date 6 maggio 2025 e in pagamento dal 7 maggio 2025.