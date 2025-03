Wall Street in leggero rialzo con focus su dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dove glidel presidente Donald Donald Trump sull'economia. Prima della campanella, un rapporto del Dipartimento del Commercio ha mostrato che lesono rimbalzate meno delle attese a febbraio, dopo un calo rivisto dell'1,2% a gennaio. Inoltre, un rapporto della Federal Reserve Bank of New York ha mostrato che l'è crollata al massimo in quasi due anni, con nuovi ordini in forte calo e prezzi degli input in aumento al ritmo più rapido in più di due anni.Il sentiment del mercato è stato colpito anche dall'intervista di domenica con la NBC del Segretario al Tesoro, il quale ha avvertito cheIl momento clou della settimana sarà la. Tuttavia, le aspettative del mercato sono per tassi di interesse invariati. Gli investitori guarderanno le proiezioni economiche aggiornate dei funzionari e la conferenza stampa del presidente Jerome Powell per indizi sul percorso futuro del costo del denaro.I nuovi dazi del presidente Trump trascineranno verso il basso la crescita in Canada, Messico e Stati Uniti, mentre faranno aumentare l'inflazione, secondo un rapporto dell'OCSE , che ha tagliato le prospettive globali e messo in guardia che una guerra commerciale più ampia indebolirebbe ulteriormente la crescita. Ora l'OCSE prevede che la crescita del PIL globale scenderà dal 3,2% nel 2024 al 3,1% nel 2025 e al 3,0% nel 2026, con barriere commerciali più elevate in diverse economie del G20 e una maggiore incertezza politica che grava sugli investimenti e sulla spesa delle famiglie. Inoltre, prevede che la, al 2,2% nel 2025 e all'1,6% nel 2026.Guardando ai, ilavanza a 41.632 punti (+0,36%); sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.661 punti (+0,41%). Guadagni frazionali per il(+0,44%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,28%).