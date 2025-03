Il mercato delle biciclette sta per tornare a crescere

(Teleborsa) - Dopo due anni di contrazione ilin Italia. Il 2024 chiude quindi con oltredi pezzi venduti, pari a un moderatosull'anno precedente. Un risultato che segna la fine dell'ubriacatura data dai benefici e i contraccolpi degli incentivi statali, conseguenza dei record di vendite del 2020 e 2021, così come laglobali die l'eccesso di offerta, che ha generato una situazione di mercato decisamente anomala. Crescono produzione ed export, mentre il, trainato anche dalla crescita costante dell'e-bike, si mantiene in linea con il 2023 e arispetto al periodo(274.000 pezzi venduti, segna un +0,3% sul 2023 (+40% rispetto al 2019. Questa è la fotografia del settore descritta da Confindustria ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo Accessori), che ha presentato stamane, a Milano, le esclusive stime del mercato nazionale delle due ruote a pedali.La bicicletta aè ladel mercato, con, +0,3% sul 2023 (+40% rispetto al 2019), conquistando una quota del 20% nell'intera composizione del venduto in Italia (11% nel 2019). Bene anche l'export di questo prodotto, con +28%.della, che registra 1,08 milioni di unità vendute, pari a un -0,9%. Il confronto con il 2019 pre-Covid segna comunque un calo del 29%, mentre produzione ed export incassano dati vagamente positivi, rispettivamente +1,2% e +1%.Relativamente alla tipologia, nel perimetro della pedalata assistita il 43% sono e-city, il 51% e-mtb, il 5% e-corsa/gravel, mentre le e-cargo si confermanoall'1%. L'universo muscolare è invece composto per il 33% da mountain-bike, 33% city-trekking, 17% bici da ragazzo/a, 14% corsa-gravel (segmento comunque in crescita che sta erodendo percentuali alla mountain bike), 2% pieghevoli e 1% altro.Con oltresale della produzione complessiva di biciclette in Italia (muscolari + e-Bike) e cresce anche la(differenza tra esportazioni e importazioni) del settore, con un valore di. Un indicatore che descrive il valore espresso dal tessuto produttivo nazionale, che si conferma trainante (oltre 19.000 addetti diretti, più altrettanti indiretti), fatto da eccellenze (circa 230 imprese, per lo più PMI) e aperto al futuro. Una sorta di, secondo le parole del presidente di ANCMA Mariano Roman, che anima e sostiene tutto il settore: "la lettura dei dati ci dice innanzitutto che il mercato, oltre che da un promettente interesse del pubblico, è stato sostenuto anche grazie all'impegno e agli sconti delle aziende e poi ci conferma la necessità di continuare a comunicare la rilevanza del nostro settore, anche nei confronti del decisore politico. È una consapevolezza che ci aiuta anche a cogliere le reali prospettive di crescita che la mobilità può ancora offrire, soprattutto nell'ambito e-bike, e anche a chiedere misure sussidiarie per migliorare la competitività delle imprese".Secondo Roman per spingere la ripresa del settore è necessario un supporto attivo dalle istituzioni, sotto forma didi qualità a supporto deglie del(che ha avuto un impatto economico di oltrenel 2023, secondo Insart e Legambiente), ma allo stesso tempo bisogna investire in cultura: "ci confrontiamo comunque con un contesto nazionale dove laè ancora, così come le infrastrutture e la sicurezza degli utenti. Serve uno scatto dell'intero comparto, che punti a far crescere la domanda e questo non può che passare dal recuperare il nostro fare sistema".