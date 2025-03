Fervi, utile adjusted scende a 3,6 milioni di euro nel 2024. Dividendo a 0,35 euro

Fervi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, ha chiuso ilconconsolidate pari a 54,12 milioni di euro, in calo del -4,1% rispetto al precedente esercizio sociale in cui erano pari ad 56,44 milioni di euro. L'Consolidato è pari a 7,57 milioni di euro (-9,4%), mentre l'EBITDA ADJUSTED dei costi non ricorrenti è pari a 7,63 milioni di euro (-12%). Ilconsolidato è pari a 2,72 milioni di euro (-30,7%). Il risultato netto consolidato adjusted dei costi non ricorrenti e dell'ammortamento del Know How è pari a 3,64 milioni di euro (-27,5%). Laconsolidata (indebitamento netto) è pari a -8,05 milioni di euro al 31 dicembre 2024, contro -7,78 milioni di euro al 30 settembre 2024 e -7,62 milioni di euro al 31 dicembre 2023."Il; alle aspettative di ripresa nella seconda metà dell'anno si è contrapposta una realtà del tutto opposta che ha visto un rallentamento ulteriore del settore industriale europeo ed italiano con un ultimo trimestre che ha visto un drastico calo degli ordini da parte dei clienti industriali - ha commentato l'- In questo contesto il calo di fatturato risulta tutto sommato contenuto con una tenuta dei volumi in ambito distributivo che ha parzialmente compensato le difficoltà del settore industriale dove la controllata Rivit è particolarmente esposta. Questo risultato conferma la capacità del Gruppo di mantenere i volumi anche in condizioni di mercato particolarmente avverse"."D'altro canto lae - benché l'indebitamento netto sia leggermente cresciuto rispetto all'esercizio precedente - ciò è stato in gran parte dovuto ad ingenti investimenti effettuati nel 2024 per la costruzione di un nuovo capannone industriale della controllata Vogel Germany e la realizzazione di una nuova area uffici e show room della capogruppo per un totale di circa 2,8 milioni a dimostrazione della strategia di reinvestimento per la crescita futura che contraddistingue il Gruppo Fervi - ha aggiunto - Nel 2024 è stata inoltre costituita la società Qingdao Fervi International Trading - controllata al 100% - che ci permetterà di accelerare i processi di scouting dei prodotti, della fornitura, del controllo della qualità, ma anche di diventare un vero e proprio appoggio per tutto il continente asiatico a livello commerciale".Il CdA ha proposto ununitario lordo pari a 0,35 euro per azione, contro 0,47 euro del 2023. Il dividendo, qualora approvato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 14 maggio 2025 con data stacco cedola 12 maggio 2025 e record date 13 maggio 2025.