MOST Mobility Challenge 2025: innovazione e sostenibilità per la mobilità del futuro

(Teleborsa) - Favorire la, incoraggiando lo sviluppo e la crescita di giovani imprese che puntano su tecnologie avanzate: è questa la missione della, il programma di finanziamento, accelerazione aziendale e Open Innovation rivolto alle startup innovative nel settore della mobilità sostenibile.Promossa dal, ecosistema che riunisce 24 università, il CNR e 24 grandi imprese, in collaborazione con, leader in Italia negli investimenti early-stage venture capital, accelerazione di startup e Open Innovation, l’iniziativa punta a valorizzare idee imprenditoriali capaci di rispondere con soluzioni efficaci e originali alle nuove sfide del settore, ottimizzando processi, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza complessiva dei sistemi di trasporto.La Most Mobility Challenge 2025, che, si pone l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e il consolidamento di imprese innovative che propongano sul mercato nuovi prodotti, nuovi servizi, processi innovativi e nuovi modelli di business nelle specifiche aree di intervento del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Possono candidarsi alla Challenge le realtà in linea con i requisiti stabiliti dal regolamento, accedendo direttamente online al sito internet,Sulla base delle candidature ricevute,che, dal 3 giugno al 5 giugno potranno presentarsi da remoto alla Giuria, che determineràLe, con una dotazione complessiva disponibile di 3 milioni di euro, e l’accesso a un programma intensivo di accelerazione della durata di tre mesi, guidato da Zest.Durante questo percorso, le startup selezionate avranno inoltre l’opportunità di entrare in contatto con una rete qualificata di aziende, istituzioni e investitori facenti parte del network del Centro Nazionale Most e di Zest, beneficiando di importanti occasioni di sviluppo tecnologico e commerciale in ottica di Open Innovation. Al termine del programma di accelerazione si svolgerà l’, evento in cui le startup vincitrici potranno presentare i risultati raggiunti e le soluzioni tecnologiche sviluppate, davanti a una platea esclusiva di investitori."MOST Mobility Challenge è unaperché rappresenta non solo un’opportunità per valorizzare le idee e le competenze delle nuove generazioni, ma anche uno strumento concreto per accelerare il cambiamento verso un modello di mobilità più sostenibile, efficiente e integrato," ha dichiarato. "Abbiamo raddoppiato la dotazione complessiva rispetto allo scorso anno, portandola a 200.000 euro, a conferma del nostro impegno verso soluzioni che possano incidere in modo reale sul futuro del Paese. Crediamo che: è su questo terreno che si costruisce il cambiamento. E sono proprio i giovani, con la loro energia e la loro capacità di rompere gli schemi, ad avere un ruolo decisivo in questo processo"."La MOST Mobility Challenge è un’importante occasione per le startup italiane del settore, che potranno accedere a risorse finanziarie e a un network qualificato di partner industriali e di eccellenze della ricerca. Per Zest la collaborazione con MOST rappresenta un esempio concreto didove l’applicazione in chiave industriale delle tecnologie delle startup può contribuire allo sviluppo imprenditoriale del nostro Paese, in chiave innovativa e sostenibile", ha affermato