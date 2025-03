Piazza Affari e borse europee sulla parità, resta da sciogliere nodo dazi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità.Clima di attesa sui mercati in vista del 2 aprile, data indicata dal presidente Usa Donald Trump per il via ai, per capire se le nuove tariffe troveranno effettiva applicazione o ci saranno nuovi rinvii o revisioni. Il commissario europeo al Commercioieri ha incontrato a Washington il segretario al Commercio Usa,, ma non sono arrivate indicazioni definitive. "Il duro lavoro prosegue", ha scritto il commissario sui suoi canali social dopo l'incontro. "La priorità dell'Ue - ha aggiunto - è un accordo equo ed equilibrato, anziché tariffe ingiustificate. Condividiamo l'obiettivo di avere una industria forte da entrambe le parti".Sul, è risultata inferiore alle attese l'inflazione del Regno Unito a febbraio. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo hanno registrato un crescita dello 0,4% su base mensile, contro la variazione del -0,1% del mese precedente e il +0,5% atteso dagli analisti.Confermati i dati sulla crescita ilnel 4° trimestre 2024. Secondo l'Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dello 0,8% . Su base annuale la crescita è pari al 3,4%. In leggero calo invece la fiducia dei consumatori francesi che a marzo è scesa a 92 punti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,079. Lieve aumento dell', che sale a 3.027,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,21 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,30%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 39.458 punti, mentre, al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 41.741 punti.Guadagni frazionali per il(+0,31%); pressoché invariato il(+0,15%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,70%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,44%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,44%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,86%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,17%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,08%.Tentenna, che cede lo 0,74%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.di Milano,(+7,34%),(+2,85%),(+1,58%) e(+1,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,57%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,42%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,17%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,03%.