Brico-garden: nel 2024 vendite superstore a quota 6.3 miliardi

(Teleborsa) -resta decisamente ben saldaer ilambito che comprende molte attività. In attesa dei rilevamenti a consuntivo del 2024, nel 2023 il sell-out del settore aveva registrato un valore diDa una recente analisi del mercato a cura diCompany diffusa da– l’evento leader per gli operatori del Brico, Home e(Fiera Milano Rho, 24-25 settembre 2025, 17. edizione) - emerge(>800mq). A guidare la(+9% vs 2023, con un rally negli acquisti del +26% nel II semestre 2024 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente),(+5% vs 2023).che tuttavia ha dato segnali di sofferenza alle vociil cui robusto recupero delle vendite nella seconda parte dell’anno non è stato sufficiente per chiudere il 2024 in positivo. Nel complesso, il valore delle vendite ha raggiunto i“Il recupero della seconda parte dell’anno – affermano gli organizzatori di Bricoday – ci lascia ben sperare su una crescita di vendite anche nei primi mesi del 2025. Secondo una recente ricerca Technavio, le dimensioni del mercato europeohe coinvolge milioni di italiani lungo tutto l’arco dell’anno con la bella stagione cui storicamente corrisponde un aumento delle attività. All’andamento degli acquisti, secondo un recente studio condotto da Compass, concorrono diversi fattori:con percentuali comprese fra il 40 e il 60% nelle diverse categorie – commentano da Bricoday. Procede velocemente anche l'ibridazione tra retail fisico e digitale nel nostro comparto merceologico con diverse esperienze interessanti: c’è un crescente interesse per le tecnologie digitali innovative, in particolare con tool di AI,Per questo è in grande crescita il Digital Village all’interno di Bricoday: