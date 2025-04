Wall Street cauta prima dei dazi, segnali misti da dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) -, mentreche saranno imposti dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump è pronto a svelare i dazi domani, 2 aprile, dopo che domenica ha detto che le nuove imposte includeranno tutti i paesi, ma i dettagli specifici sono scarsi. Secondo quanto scritto dal Washington Post, gli assistenti della Casa Bianca hanno redatto unanegli Stati Uniti. L'annuncio formale è previsto per le 15:00 ET di mercoledì (le 21 italiane), ha detto a Fox News il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent.L', secondo gli analisti di Wolfe Research. Nonostante le persistenti speranze che Trump possa usare i dazi come merce di scambio e che alla fine saranno di breve durata, le mosse potrebbero rivelarsi più durature, hanno sostenuto gli analisti: "Trump è determinato a orchestrare una ristrutturazione dell'economia statunitense e del sistema commerciale globale, e vede i grandi dazi come il suo strumento più forte per raggiungere quella visione, non solo una fonte di leva negoziale".Sul, il PMI manifatturiero di marzo è stato rivisto al rialzo a 50,2 punti, l'ISM manifatturiero di marzo è sceso più delle attese a 49 punti, le spese per costruzioni a febbraio sono salite più delle attese a +0,7% su mese, mentre a febbraio le offerte di posti di lavoro sono scese più delle attese.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 41.926 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.616 punti. In moderato rialzo il(+0,28%); pressoché invariato l'(+0,15%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,28%) e(+0,95%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,19%.del Dow Jones,(+1,86%),(+1,28%),(+1,27%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,49%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,06%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,07%. Tentenna, che cede l'1,40%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,39%),(+4,25%),(+3,12%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,06%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,63%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,47%.scende del 2,25%.