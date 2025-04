Borse europee euforiche per pausa dazi "reciproci". Bene tech e industria

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con i rialzi guidati dai titoli tecnologici, industriali e bancari. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto con favore la decisione di Trump, affermando che si tratta di un passo fondamentale verso la stabilizzazione dell'economia globale. "Ho sempre sostenuto un accordo tariffario zero a zero tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti", ha dichiarato von der Leyen.Nella guerra commerciale globale, Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni dei dazi "reciproci" per facilitare i negoziati, aumentando al contempo i. Il Segretario al Tesoro statunitense Bessent ha affermato che il ritiro era stato fin dall'inizio il piano per portare i paesi al tavolo delle trattative. Tuttavia, l'inversione di tendenza sui dazi non è definitiva; rimane un dazio del 10% sulla maggior parte delle importazioni statunitensi, e i dazi su auto, acciaio e alluminio non saranno influenzati dall'allentamento della posizione.Ieri, ilha votato a favore dell'imposizione di dazi fino al 25% su 21 miliardi di euro di beni statunitensi, tra cui soia e motociclette, come ritorsione per i dazi statunitensi su acciaio e alluminio. La risposta è inferiore a 1:1, con un impatto maggiore su prodotti provenienti dagli Stati repubblicani.Sul fronte della politica monetaria, ieri sera ihanno rivelato preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione in un contesto di crescita e occupazione più lente, con i funzionari che hanno sottolineato il difficile compromesso.ha osservato che la funzione di reazione della Fed affronta gli aggiustamenti economici a medio-lungo termine, con la durata della politica tariffaria cruciale per la valutazione.Sul fronte macroeconomico, l'a marzo è stata leggermente inferiore alle aspettative, attestandosi allo -0,1% a/a (contro attese per un dato invariato) e allo -0,4% m/m (contro -0,2% atteso), confermando la deflazione per il secondo mese consecutivo, mentre il calo dei prezzi alla produzione ha accelerato.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,098. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.121,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,22%) si attesta su 61,59 dollari per barile.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +114 punti base, con un forte calo di 11 punti base, con ilche si posiziona al 3,80%.exploit di, che mostra un rialzo del 7,43%, su di giri(+5,39%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 7,34%.Pioggia di acquisti sul, che mostra un guadagno del 7,63% sul; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 37.387 punti. Balza in alto il(+5,78%); sulla stessa tendenza, su di giri il(+6,13%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 12,88%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 12,25%. In primo piano, che mostra un forte aumento del 12,11%. Decolla, con un importante progresso dell'11,78%.di Milano,(+12,87%),(+10,27%),(+9,60%) e(+9,38%).