Borse europee miste con Milano in calo. Euro/dollaro al massimo in 3 anni

(Teleborsa) -, e il resto del Vecchio Continente vicino alla parità. L'attenzione degli investitori è ancora rivolta alle, dopo che la Cina ha annunciato l'aumento dei dazi su tutti i prodotti statunitensi al 125% a partire da domani, dopo che le tariffe statunitensi sui prodotti cinesi sono state portate al 145%. Intanto, il calo del dollaro si è ampliato nel corso della giornata, spingendo il, in area 1,14.Sul fronte macroeconomico, nel pomeriggio è emerso che negli(come i prezzi al consumo) hanno sorpreso al ribasso , con variazioni di -0,4% m/m (da +0,1% precedente) e di +2,7% a/a (da +3,2%) nella misura headline e di -0,1% m/m (da +0,1%) e di +3,3% a/a (da +3,5%) nella misura core; il calo mensile, il maggiore da ottobre 2023, è stato guidato dall'energia, ma anche diverse categorie che rientrano nel PCE (misura di inflazione preferita dalla Fed) hanno fornito segnali di raffreddamento.Ildel 2025, con l'attività economica che è stata sospinta dalla dinamica dei consumi, ha fatto notare la Banca d'Italia nel suo ultimo Bollettino economico . Guardando avanti, il PIL sarà frenato dalla domanda estera per effetto dei dazi; sarà invece sostenuto dall'espansione dei consumi, favorita dal buon andamento dei redditi reali.Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,01%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,78%, a 60,54 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +124 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,74%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,92%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,64%, e tentenna, che cede lo 0,30%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dello 0,73% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 36.120 punti. In lieve ribasso il(-0,44%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,36%).di Milano, troviamo(+3,90%),(+3,23%),(+1,99%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,81%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,50%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,90%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,88%.di Milano,(+5,08%),(+3,65%),(+2,00%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,13%.scende del 3,49%. Calo deciso per, che segna un -3,49%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,89%.