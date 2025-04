Wall Street contrastata, tonfo di UnitedHealth pesa sul Dow Jones

UnitedHealth

(Teleborsa) -, con il Dow Jones in calo per il tonfo didopo aver rilasciato risultati del primo trimestre inferiori alle stime.Il, per la lentezza nel tagliare i tassi di interesse. Trump ha affermato che la fine di Powell "non può arrivare abbastanza presto", sostenendo che la banca centrale statunitense avrebbe dovuto abbassare i tassi di interesse già quest'anno e, in ogni caso, dovrebbe farlo ora. Non è chiaro se intendesse riferirsi alla fine programmata del mandato di Powell (l'anno prossimo) o se Trump stesse cercando di rimuovere Powell dalla carica di presidente.Secondo Politico, il segretario al Tesoro USAha ripetutamente messo in guardia i funzionari della Casa Bianca dal tentare di licenziare il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, affermando che ciò rischierebbe di destabilizzare i mercati finanziari. Ieri, Powell ha indicato di adottare un, respingendo le speranze che la banca centrale agisse rapidamente per placare i timori degli investitori.Sul fronte macroeconomico, nel pomeriggio sono stati pubblicati diversi dati interessanti negli Stati Uniti. A marzo si è registrata una contrazione per le(-11,4% m/m) e un incremento per i permessi edilizi (+1,6% m/m). Ilè crollato a -26,4 da 12,5, lontano dalle stime di consensus (+2,2). Le richieste dihanno registrato nella settimana fino al 12 aprile un leggero calo a 215 mila da 224 mila, al di sotto del consensus che vedeva un livello di 225 mila.Guardando ai, ilaccusa una discesa dello 0,92%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,59%, portandosi a 5.307 punti. Guadagni frazionali per il(+0,27%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,41%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+3,55%),(+2,02%) e(+1,91%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,81%),(+2,75%),(+2,62%) e(+2,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -22,72%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,96%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,70%.Al top tra i, si posizionano(+6,72%),(+6,08%),(+2,88%) e(+2,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,51%.scende del 3,45%. Calo deciso per, che segna un -2,96%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,70%.