Piazza Affari: andamento rialzista per Banco BPM

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in utile del 3,11% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banco BPM rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,17 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,88. Il peggioramento di Banco BPM è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```