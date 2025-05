Senza direzione Milano e gli altri mercati europei, prosegue il recupero di Stellantis

Stellantis

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Stellantis

Prysmian

Iveco

Buzzi

Campari

Nexi

Unipol

Piaggio

Juventus

Ariston Holding

BFF Bank

Reply

Pharmanutra

D'Amico

Cementir

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee in attesa dei dati sull'inflazione Usa che verranno pubblicati nel pomeriggio. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità.Ancora in crescita il titoloche guadagna, come tutto il settore, dalle notizie di distensione dei rapporti commerciali tra. Il recupero del gruppo automobilistico dopo un periodo tutt'altro che positivo negli ultimi giorni è stato spinto anche dalle indiscrezioni sulapparse su Bloomberg la scorsa settimana: sembra infatti consolidarsi la candidatura di, al momento numero uno delle operazioni nelle Americhe, anche se nulla appare deciso.Sul aumentano ma meno delle attese nel Regno Unito i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count): ad aprile sono risultati in aumento di 5.200 unità, dopo aver riportato un calo di 16.900 unità a marzo (rivisto da un preliminare di +18.700). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 22.300 unità stimato dal consensus. In leggero aumento il tasso di disoccupazione, che si attesta al 4,5% a marzo, in linea con quanto previsto dagli analisti dopo il 4,4% di febbraio.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,71%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 62,05 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +98 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,62%.è stabile, riportando un moderato +0,07%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,02%, e poco mosso, che mostra un +0,14%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 39.955 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 42.363 punti, sui livelli della vigilia.Consolida i livelli della vigilia il(-0,15%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,29%.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,51%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,74%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,62%.Buona performance per, che cresce dell'1,54%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,36%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,19%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+4,14%),(+2,15%),(+1,63%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,54%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,42%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,26%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.