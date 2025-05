Renaissance e TPG acquisiscono il controllo di SICIT. Massimo Neresini resta CEO

(Teleborsa) -hanno firmato undi, leader globale nella produzione di biostimolanti. SICIT trasforma i residui dell'industria della pelle in prodotti ad alto valore aggiunto per l'agricoltura sostenibile attraverso un modello di business pienamente circolare.In base all'accordo, gli attuali azionisti Renaissance Partners e Intesa Holding venderanno le loro quote interamente, con Renaissance Partners che - attraverso Renaissance Partners Fund IV -. Nella nuova struttura azionaria si stabilirà una partnership di co-controllo tra Renaissance Partners e TPG Rise Climate, la piattaforma di investimento climatico dedicata di TPG. Accanto a Renaissance Partners e TPG, tra i principali co-investitori in questa operazione figurano LGT Capital Partners e Schroders Capital. A sua volta Intesa Holding reinvestirà in una posizione di minoranza.Nel, Renaissance Partners e Intesa Holding, che riunisce le principali industrie conciarie del distretto di Vicenza, avevano acquisito con successo una quota di maggioranza,Fondata a Chiampo (Vicenza) nel 1960, SICIT è un pioniere e leader globale nell'agricoltura sostenibile. SICIT serve clienti B2B a livello globale, tra cui i principali player dell'industria agrochimica mondiale,. Renaissance Partners e TPG collaboreranno per supportare SICIT nella prossima fase di crescita, che sarà sostenuta dall'imminente lancio del nuovo impianto di produzione in Messico e dallo sviluppo di una linea di prodotti a base vegetale, attualmente in fase iniziale. Il closing, subordinato al soddisfacimento delle condizioni previste, è atteso per il terzo trimestre del 2025."L'ingresso di TPG Rise Climate e il continuo supporto di Renaissance Partners rafforzano il nostro impegno sia nel settore dei biostimolanti che in quello degli additivi per l'edilizia sostenibile", ha commentatodal 2006 e pioniere nel settore dei biostimolanti, che continuerà a guidare l'azienda nella prossima fase di crescita. "Con l'acquisizione di Patagonia Biotecnologia in Cile e l'imminente lancio del nostro nuovo stabilimento in Messico, siamo perfettamente posizionati per espandere ulteriormente la nostra presenza a livello globale, che ci permette di soddisfare la crescente domanda di soluzioni agricole sostenibili, migliorando nello stesso tempo la produttività e la qualità dei raccolti", ha aggiunto."Siamo grati a Massimo e a Intesa Holding per averci scelto come partner nel 2021 e per il loro contributo al significativo sviluppo di SICIT negli ultimi anni - ha detto- Il Gruppo ha raggiunto risultati straordinari grazie alla perfetta esecuzione del piano di creazione di valore concordato al momento del nostro investimento. SICIT rappresenta una vera e propria storia di successo, non solo per i suoi risultati finanziari, ma anche per il suo ruolo nel rendere il settore agricolo più sostenibile e nel contribuire a un ambiente migliore".