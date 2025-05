Tamburi: occasioni andranno selezionate con attenzioni maggiori rispetto al passato

Tamburi Investment Partners

Dexelance

(Teleborsa) - "Nei giorni scorsi il più bravo investitore di tutti i tempi, nel mandare il suo messaggio, anche di addio alla propria operatività diretta, ha parlato della "pazienza" come importantissimo ingrediente della sua ricetta professionale. Tale parola fa venire in mente che, solo poche settimane fa, agli annunci di Trump, tutti i media, quasi tutti gli analisti e i gestori in ogni angolo del pianeta che commentavano gli eventi, preconizzavano una sorta di fine del mondo economico-finanziario. I, ancora una volta, hanno ad oggi". Lo si legge nell'outlook di(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, in occasione della pubblicazione dei risultati del primo trimestre dell'anno "Se dallo zoom degli ultimi quattro mesi si passa ad un'analisi di vero medio termine, come in TIP si è usi fare da sempre, si torna al tema della liquidità del sistema delle mergers & acquisitions, da decenni insufflato da una finanza un po' tanto facile e dal comportamento dei fondi di private equity - viene spiegato - Se però oggi si calcola il rapporto tra liquidità dovute a disinvestimenti e Nav dei fondi stessi, si vede che è ai minimi di sempre. Attorno al 10%, a fronte di una media trentennale del 25 e dopo aver visto periodi con oltre il 40. Per cui non solo al di sotto del periodo Covid, ma ai livelli del 2008. Questo conferma che glifinanziari. Non a caso i tassi di interesse effettivi continuano a non scendere"."La conseguenza è che lein quasi tutto il mondo e che la fatica nel trovare compratori sul mercato privato aumenta. Per cui la miglior cosa che, come TIP, ci viene da pensare di dover fare, è da una parte di continuare ad avere pazienza, dall'altra di fare in modo di utilizzare questo periodo in positivo - per le nostre partecipate - per stimolare la ricerca di add-on sinergici; ma senza fretta, tanto tutti gli indicatori collegati ai prezzi delle aziende industriali sono in tendenziale calo. Di fatto quello che stiamo facendo da circa tre anni, con la sola eccezione dell'investimento in. Sperando che i nostri investitori lo apprezzino, ancorché non siano i messaggi più sexy per scaldare i cuori di chi ci osserva"."In quest'ottica, il solo osservare la grandissima qualità, più ancora della gratificante quantità, degli investitori che hanno partecipato alla recente assemblea di TIP, conforta moltissimo e", viene sottolineato."Pur con le delusioni che le recenti quotazioni del titolo, per le ragioni esposte, ci continuano a dare, procediamo sereni, anche a continuare il buy back, sempre convintissimi sia che le nostre partecipate costituiscano un unicum di eccellenze difficilmente ripetibile, sia che le(e che come noto spesso abbiamo "pescato" proprio tra le exit dei fondi di private equity),vista la progressiva rarefazione della platea degli acquirenti che come noi non hanno bisogno delle banche e data l'oggettiva imprevedibilità del quadro macro. Tutti fattori che in ogni caso continuiamo a vedere più come segnali delle opportunità che si materializzeranno che come vero rischio di possibili catastrofi strutturali, così spesso evocate".