Nextalia acquista la maggioranza di Westrafo. Alberto Cracco resta CEO

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani, ha siglato un, player italiano attivo nella progettazione e realizzazione di trasformatori e di soluzioni integrate per il mondo energetico e in particolare in settori con ottime prospettive di crescita e solidi fondamentali: energie rinnovabili, sistemi di accumulo energetico e datacenter. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.Dalla fondazione nel 2014, Westrafo ha realizzato un significativo percorso di crescita organica e una progressiva espansione a livello internazionale con oltre 20 paesi serviti, attraverso 5 stabilimenti produttivi (3 in Italia, 1 in Ghana, e un nuovo stabilimento negli Stati Uniti). Negli ultimi 5 anni Westrafo è cresciuta di oltre il 40% all'anno raggiungendo ad oggi une un organico di circa 200 persone a livello mondiale.La struttura dell'operazione prevede l'acquisizione da parte di Nextalia di una quota di maggioranza di Westrafo, mentre la. Alberto Cracco continuerà a guidare il gruppo con il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, mentre Antonio Cracco ne sarà il Presidente Onorario."L'acquisizione di Westrafo è pienamente coerente con la strategia di Nextalia Private Equity: affiancare imprese italiane d'eccellenza mettendo a disposizione capitale, competenze e visione industriale per sostenere ambiziosi percorsi di crescita e consolidamento, anche tramite acquisizioni - ha commentatodi Nextalia - Westrafo opera in un settore trainato da trend strutturali come transizione energetica ed elettrificazione: investire in questa filiera significa contribuire allo sviluppo di infrastrutture più efficienti e resilienti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità (UN SDGs), tra cui la sicurezza energetica".