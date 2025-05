Wall Street in ribasso dopo downgrade Moody's. Treasury decennale sopra il 4,5%

Moody's

Blackstone

AMD

Regeneron

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -(rendimento del decennale al 4,54%) dopo che venerdì seraad "Aa1" da "Aaa", modificando l'outlook a "stabile" da "negativo". Il declassamento di un livello, sulla scala di rating di 21 livelli, riflette l'aumento, in oltre un decennio, del debito pubblico e dei ratio di pagamento degli interessi a livelli significativamente superiori a quelli di paesi con rating simili."Le amministrazioni e il Congresso statunitensi che si sono succeduti non sono riusciti a concordare misure per invertire la tendenza degli ampi deficit fiscali annuali e dei crescenti costi degli interessi - ha spiegato l'agenzia di rating - Non crediamo che le attuali proposte fiscali in esame porteranno a significative riduzioni pluriennali della spesa pubblica obbligatoria e dei deficit. Nel prossimo decennio, prevediamo deficit più ampi, con l'aumento della spesa per i diritti acquisiti e la sostanziale stabilità delle entrate pubbliche. A loro volta,. È probabile che la performance fiscale degli Stati Uniti peggiori rispetto al passato e rispetto ad altri paesi sovrani con rating elevato".Sul fronte della politica monetaria, il presidente della Fed di Atlanta,, ha detto alla CNBC di, poiché la banca centrale cerca di bilanciare le potenziali pressioni al rialzo sull'inflazione con i timori di una recessione. "Sono molto preoccupato per l'inflazione, soprattutto perché stiamo assistendo a un'evoluzione problematica delle aspettative. Questo renderà il nostro lavoro più difficile", ha affermato Bostic, che non è attualmente membro votante del Federal Open Market Committee.La giornata odierna è priva di spunti significativi sul fronte macroeconomico, a parte la pubblicazione deldel Conference Board per il mese di aprile, un indicatore sintetico dell'attività economica aggregata.Per quanto riguarda l'ha annunciato l'acquisto di TXNM Energy in un'operazione da 11,5 miliardi di dollari,ha reso nota la vendite dell'attività di produzione di ZT Systems a Sanmina per 3 miliardi di dollari eha detto di aver acquisito 23andMe per 256 milioni di dollari attraverso un'asta fallimentare.Guardando aidel listino USA, illima lo 0,51%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.905 punti. In discesa il(-1,16%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,99%).