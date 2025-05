Wall Street migliora nel corso della seduta, focus su dichiarazioni Fed

Moody's

Blackstone

AMD

Regeneron

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

energia

beni di consumo secondari

United Health

Procter & Gamble

Visa

McDonald's

Nike

Apple

Goldman Sachs

Intel

Moderna

Take-Two Interactive Software

Gilead Sciences

DexCom

Tesla Motors

Advanced Micro Devices

Atlassian

Marvell Technology

(Teleborsa) -, dopo un avvio in netto ribasso (con rendimenti dei Treasury in rialzo) dopo che venerdì seraad "Aa1" da "Aaa", modificando l'outlook a "stabile" da "negativo". Il declassamento di un livello, sulla scala di rating di 21 livelli, riflette l'aumento, in oltre un decennio, del debito pubblico e dei ratio di pagamento degli interessi a livelli significativamente superiori a quelli di paesi con rating simili."Le amministrazioni e il Congresso statunitensi che si sono succeduti non sono riusciti a concordare misure per invertire la tendenza degli ampi deficit fiscali annuali e dei crescenti costi degli interessi - ha spiegato l'agenzia di rating - Non crediamo che le attuali proposte fiscali in esame porteranno a significative riduzioni pluriennali della spesa pubblica obbligatoria e dei deficit. Nel prossimo decennio, prevediamo deficit più ampi, con l'aumento della spesa per i diritti acquisiti e la sostanziale stabilità delle entrate pubbliche. A loro volta,. È probabile che la performance fiscale degli Stati Uniti peggiori rispetto al passato e rispetto ad altri paesi sovrani con rating elevato".Sul fronte della politica monetaria,(Fed di Atlanta) ha detto di preferire un solo taglio dei tassi quest'anno, poiché la banca centrale cerca di bilanciare le potenziali pressioni al rialzo sull'inflazione con i timori di una recessione,(Fed di New York) ha affermato che ci vorrà del tempo per avere una visione chiara di come sta andando l'economia, visti tutti i cambiamenti di politica governativa,(vicepresidente della Fed) ha descritto la posizione della banca centrale come "ottima" e con un effetto "moderatamente restrittivo" sull'economia.La giornata odierna è priva di spunti significativi sul fronte macroeconomico, a parte la pubblicazione deldel Conference Board per il mese di aprile, un indicatore sintetico dell'attività economica aggregata.Per quanto riguarda l'ha annunciato l'acquisto di TXNM Energy in un'operazione da 11,5 miliardi di dollari,ha reso nota la vendite dell'attività di produzione di ZT Systems a Sanmina per 3 miliardi di dollari eha detto di aver acquisito 23andMe per 256 milioni di dollari attraverso un'asta fallimentare.Guardando aidel listino USA, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.720 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.951 punti. Leggermente negativo il(-0,22%); sui livelli della vigilia l'(-0,17%).In buona evidenza nell'S&P 500 il. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,64%) e(-0,53%).Tra i(+6,37%),(+0,97%),(+0,78%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,36%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,27%.Tra i(+7,24%),(+3,22%),(+2,72%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,49%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,45%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,38%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,26%.