In leggera crescita i listini asiatici, Cina e Australia tagliano i tassi

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per, che continua la giornata allo 0,74%.Come atteso laha tagliato il tasso di riferimento sui prestiti portandolo a un nuovo minimo storico. Il segnale ai mercati è che Pechino è disposta a sostenere l'economia connonostante gli investitori puntassero maggiormente su misure fiscali in grado di incentivare i consumi. Ancora tensioni invece sul: la Cina ha segnalato che le rigide restrizioni a cui sono posti i chip provenienti dagli Usa minacciano i progressi di de-escalation tra i due Paesi.Anche la Reserve Bank of Australia ha tagliato come previsto i tassi di interesse di 25 punti base. La banca centrale non si è però impegnata ad un futuro allentamento monetario e ha deciso di mantenere la sua posizione basata sui dati. La RBA ha comunque segnalato rischi crescenti per l'economia australiana derivanti dall'incertezza del commercio globale, riducendo leggermente le sue previsioni di crescita sul prodotto interno lordo per il 2025 al 2,1%.Sale(+1,3%); sui livelli della vigilia(-0,03%).Consolida i livelli della vigilia(-0,14%); in frazionale progresso(+0,64%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,01%.Il rendimento dell'scambia 1,53%, mentre il rendimento per ilè pari 1,67%.