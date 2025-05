Borse europee poco mosse. Sale il petrolio con tensione Iran-Israele

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Iveco

Banco BPM

Unipol

Stellantis

STMicroelectronics

Campari

Telecom Italia

Fincantieri

Juventus

Newlat Food

Cembre

Ferretti

Moltiply Group

Intercos

Ferragamo

(Teleborsa) -. Fonti dell'intelligence statunitensi riferiscono che Israele si sta preparando a colpire le strutture nucleari iraniane, ha detto la Cnn, sottolineando che non è chiaro se i leader israeliani abbiano preso una decisione definitiva. Sul fronte dell'aggressione della Russia all’Ucraina, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha detto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sopravvalutato la sua influenza sul presidente russo Vladimir Putin.Sul fronte macroeconomico, è risultata nel mese di aprile (+1,2% su anno, +3,5% su anno), attestandosi sopra - su base annua - al 3,4% previsto dalla Banca d'Inghilterra e al 3,3% atteso dagli analisti. L'inflazione dei servizi, attentamente monitorata dalla banca centrale per individuare segnali di pressioni sui prezzi sottostanti, è accelerata al 5,4% dal 4,7%.Per quanto riguarda la politica monetaria, ieri sera il presidente della Federal Reserve Bank di St. Louis,, ha affermato che i dazi probabilmente peseranno sull'economia statunitense e indeboliranno il mercato del lavoro. Musalem ha affermato che la Fed può fornire una "risposta equilibrata" sia all'inflazione che all'occupazione, purché le prospettive degli americani sui prezzi futuri rimangano ancorate all'obiettivo del 2% della banca centrale.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,36%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,67%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,21%, a 62,78 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +97 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre ilsi attesta al 3,56%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,29%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 40.590 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 43.050 punti. Guadagni frazionali per il(+0,23%); in lieve ribasso il(-0,36%).di Milano, troviamo(+2,82%),(+1,71%),(+1,23%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,70%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,24%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,23%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.di Milano,(+3,21%),(+2,55%),(+2,32%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.