Mercati europei deboli con incertezze macro e geopolitiche

(Teleborsa) -. Fonti dell'intelligence statunitensi hanno riferito che Israele si sta preparando a colpire le strutture nucleari iraniane, ha detto la CNN, sottolineando che non è chiaro se i leader israeliani abbiano preso una decisione definitiva. Si attendono anche possibili sviluppi legati agli accordi commerciali statunitensi e ai negoziati di pace in Ucraina, oltre che aggiornamento dal Congresso USA sulla legge di bilancio.Sulnel mese di aprile (+1,2% su anno, +3,5% su anno), attestandosi sopra - su base annua - al 3,4% previsto dalla Banca d'Inghilterra e al 3,3% atteso dagli analisti. L'inflazione dei servizi, attentamente monitorata dalla banca centrale per individuare segnali di pressioni sui prezzi sottostanti, è accelerata al 5,4% dal 4,7%.La ha detto che un marcato aumento dell'incertezza nelle politiche commerciali, di difesa, di cooperazione internazionale e di regolamentazione potrebbe rivelarsi una sfida per la stabilità finanziaria., vicepresidente della BCE, ha detto che "finora in Europa la situazione è tranquilla, è calma e i mercati sono compiacenti", ma che "questo può cambiare nel prossimo futuro e la sostenibilità fiscale è qualcosa che sicuramente verrà considerato e tenuto in considerazione dai mercati nel prossimo futuro".L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,45%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.308,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 62,57 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +97 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre ilsi attesta al 3,58%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e tentenna, che cede lo 0,50%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 42.920 punti. Senza direzione il(-0,01%); leggermente negativo il(-0,62%).di Milano, troviamo(+1,80%),(+1,07%),(+0,94%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,61%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,45%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,18%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.di Milano,(+2,18%),(+2,00%),(+1,95%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,98%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,70%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.