Wall Street apre in rosso, segnali negativi dal settore retail

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,80%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.913 punti.In frazionale calo il(-0,29%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,32%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,05%),(-0,97%) e(-0,95%).Giornata di trimestrali per il settore retail statunitense., azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha comunicato che le vendite su base comparabile sono diminuite del 3,8% nel primo trimestre (terminato il 3 maggio), riflettendo un calo del 5,7% delle vendite nei negozi su base comparabile e una crescita del 4,7% dellesu base comparabile. Per l'anno fiscale 2025, la società prevede ora una una sola cifra e un utile per azione (EPS) compreso tra 8,00 e 10,00 dollari., società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha invece indicato per il trimestre che si è chiuso il 2 maggio unin calo a 20,9 miliardi di dollari, rispetto ai 21,4 miliardi di dollari dello stessp trimestre dell'anno precedente. Il fatturato comparabile è diminuito dell'1,7%. L'azienda ha comunque confermato le sueper l'intero anno 2025 che indicano un fatturato comparabile invariato o in aumento dell'1% rispetto all'anno precedente.Infine,, colosso statunitense dell'abbigliamento che controlla marchi come North Face, Timberland e Vans, ha chiuso il quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 (terminato il 29 marzo) con(-5%).Sul secondo i dati diffusi dalla Mortgage Bankers Associations , diminuiscono lenegli Stati Uniti. Nella settimana al 16 maggio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento del 5,1%, dopo la crescita dell'1,1% registrata la settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è calato dello 5%, mentre quello relativo alle nuove domande è sceso del 5,2%.In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,19%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.scende dell'1,58%.Al top tra i, si posizionano(+1,29%),(+0,63%),(+0,61%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,44%.Calo deciso per, che segna un -3,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,95%.