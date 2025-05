Mercati europei in rialzo dopo dietrofront Trump su dazi all'UE. Chiusa Londra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una seduta dai volumi contenuti per la. Il calendario macroeconomico è privo di dati significativi (stamattina è emerso che i prezzi produzione di aprile in Spagna sono aumentati dell'1,9% su anno), mentre la presidente dalla BCEnel primo pomeriggio. Sul fronte delle banche centrali, c'è attesa per la pubblicazione deidel 6-7 maggio (mercoledì sera), che probabilmente rafforzerà il messaggio che la politica monetaria è ben posizionata e che i funzionari della Fed desiderano attendere maggiore chiarezza sui dazi e sui loro effetti sull'economia prima di decidere se adeguarli.Oggi sono tornati gli acquisti sui mercati europei dopo che, accettando di prorogare la scadenza fino al 9 luglio (come era la scadenza iniziale) tra Stati Uniti e UE. L'inversione di rotta arriva dopo un colloquio tra Trump e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Sul fronte geopolitico, il presidente degli Stati Uniti ha detto che, facendo riferimento al più grande attacco aereo lanciato dalla Russia nella guerra contro l'Ucraina, ma ha anche rimproverato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di parlare troppo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,138. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.335,2 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,59%.Lieve calo dello, che scende a +98 punti base, mentre ilsi attesta al 3,54%.in luce, con un ampio progresso dell'1,48%, e andamento positivo per, che avanza di un +1,05%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,25%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,26% rispetto alla chiusura precedente.In rialzo il(+1,43%); con analoga direzione, sale il(+1,43%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,93%.avanza del 2,69%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,63%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,42%.del FTSE MidCap,(+5,71%),(+4,39%),(+4,37%) e(+3,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,82%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,26%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,02%.