Piazza Affari tonica in un'Europa cauta. Bene Tenaris e banche

(Teleborsa) -, mentre. In particolare, a Milano spicca il rialzo di, dopo che il CdA ha approvato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1,2 miliardi di dollari da eseguire entro un anno. Bene anche le banche, dopo che Moody's ha intrapreso azioni di rating su 16 istituti finanziari italiani, dopo il passaggio da stabile a positivo dell'outlook sul Governo italiano e il miglioramento delle condizioni operative per le banche in Italia. Poco mossa, dopo che la casa automobilistica ha ufficializzato il veterano dell'azienda Antonio Filosa come CEO.Sul fronte macroeconomico, inla lettura finale del PIL del 1° trimestre ha confermato la crescita congiunturale di +0,1%, mentre i prezzi di produzione di aprile hanno mostrato cali di -4,3% m/m e -0,8% a/a sulla scia del ribasso dell'energia. Il tasso di disoccupazione di maggio della è rimasto stabile al 6,3%.Le aspettative mediane di inflazione nei successivi 12 mesi sono aumentate ulteriormente di 0,2 punti percentuali, raggiungendo il 3,1%, il livello più alto da febbraio 2024, secondo il consueto rapporto della BCE Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,132. Lieve aumento dell', che sale a 3.318,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +95 punti base, con ilche si posiziona al 3,46%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,23%, e senza slancio, che negozia con un +0,18%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,71% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 42.921 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,15%); in frazionale progresso il(+0,37%).di Milano, troviamo(+3,97%),(+2,98%),(+2,54%) e(+1,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,91%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.di Milano,(+3,23%),(+1,91%),(+1,63%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,13%. Calo deciso per, che segna un -1,68%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,33%.