SG Company, EBITDA 2024 in crescita del 60%. Utile in calo con ammortamenti

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'conpari a 34,6 milioni di euro (+17,3% rispetto a 29,5 milioni di euro dell'esercizio 2023). L'risulta positivo per 2,5 milioni di euro (rispetto a 1,5 milioni di euro dell'esercizio precedente).Ilmostra un utile consolidato pari a 418 mila euro (rispetto ad un utile consolidato di 665 mila euro registrato al 31 dicembre 2023). La diminuzione di tale valore è ascrivibile all'imputazione a conto economico delle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali - e al conseguente aggiornamento dei relativi piani di ammortamento - che era stata invece sospesa negli anni precedenti. Il valore degli ammortamenti al 31.12.2024 ha negativamente inciso sul valore del risultato netto per circa 1,4 milioni di euro.Ladel Gruppo al 31 dicembre 2024 è pari a 6,8 milioni di euro, a fronte di una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2023 di 4,9 milioni di euro, con un rapporto PFN/EBITDA pari a 2,8x. Tale rapporto evidenzia un parametro in linea già con l'obiettivo sfidante del Piano Industriale 2024-2026 (rapporto PFN/EBITDA inferiore a 3). La società cercherà di mantenere costante tale parametro nei prossimi anni, nonostante la fase di crescita per effetto di operazioni straordinarie di M&A."Per il Gruppo SG Company non era semplice effettuare contemporaneamente M&A rilevanti, che ci aiutino ad incrementare la profittabilità aziendale e tenere basso il rapporto PFN/EBITDA, però ci stiamo riuscendo e anche in anticipo rispetto alla tabella di marcia - ha commentato il- Come già dichiarato in precedenza,sia perché la crescita organica che stiamo registrando questi mesi è molto forte rispetto agli anni precedenti sia perché siamo impegnati su molti fronti di M&A, in modo radicalmente superiore rispetto agli anni precedenti"."Dopo anni di operazioni di integrazione con aziende sostanzialmente di piccole dimensioni, adesso, senza mai abbandonare queste target abituali a cui saremo sempre interessati qualora aggiungano margini economici importanti e qualità nel Gruppo,- ha aggiunto - Queste aziende di medie dimensioni, potrebbero consentirci di giocare partite sempre più importanti a livello nazionale in prima battuta, ma anche all'estero. Come sempre, faremo un passo alla volta, sempre valutando prima la sostenibilità dell'operazione e la capacità del Gruppo di integrarsi e crescere insieme, senza fretta e nell'ottica di valorizzare l'azienda in primis e poi (finalmente) gli azionisti".