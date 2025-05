Piazza Affari in rialzo con stop a dazi. Bene STM, Stellantis e lusso

Nvidia

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Stellantis

Interpump

Unipol

Italgas

Snam

Hera

Terna

Ferragamo

De' Longhi

Technoprobe

Carel Industries

MARR

Maire

Garofalo Health Care

Pharmanutra

(Teleborsa) -, dopo che ladalla Corte commerciale statunitense. Un collegio di tre giudici della Corte per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti a Manhattan ha emesso una sentenza unanime che si è schierata a favore degli stati a guida democratica e delle imprese che hanno accusato Trump di aver ingiustamente invocato una legge di emergenza per giustificare la maggior parte dei suoi dazi. Il Dipartimento di Giustizia ha presentato ricorso alla Corte d'Appello e la Corte Suprema potrebbe avere l'ultima parola in questo caso.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che l'dopo tre mesi consecutivi di calo, riportandosi appena sotto il livello dello scorso marzo, mentre la fiducia dei consumatori cresce nuovamente dopo il calo registrato lo scorso mese.Daidel 6-7 maggio pubblicati ieri sera è emerso che i partecipanti "hanno convenuto che l'incertezza sulle prospettive economiche è aumentata ulteriormente, rendendo appropriato un atteggiamento cauto fino a quando non saranno più chiari gl i effetti economici netti della serie di mutamenti delle politiche governative" e che ilse l'inflazione dovesse rivelarsi più persistente mentre le prospettive di crescita e occupazione si indeboliscono".Sempre ieri sera,ha rilasciato unae un outlook in termini di ricavi per i prossimi mesi ancora particolarmente incoraggiante, facendo pensare che la domanda di chip legata soprattutto all'intelligenza artificiale possa restare robusta.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,23%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.284,7 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,63%.Torna a scendere lo, attestandosi a +94 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 3,48%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,63%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,03%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,77%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 40.302 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 42.809 punti. Guadagni frazionali per il(+0,61%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+0,84%).di Milano, troviamo(+3,40%),(+2,50%),(+2,34%) e(+1,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,25%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.Tra i(+3,47%),(+3,34%),(+3,22%) e(+2,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,25%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,74%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.