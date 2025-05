Tokyo in rally dopo che corte USA blocca i dazi "reciproci" di Trump

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -dopo che un tribunale commerciale federale statunitense ha stabilito che il presidente Donald Trump ha ecceduto la sua autorità con i dazi "reciproci", infliggendo un duro colpo alla principale politica del programma economico del presidente USA. "Gli ordini tariffari mondiali e di ritorsione eccedono qualsiasi autorità concessa al presidente dall'IEEPA per regolamentare le importazioni tramite dazi", hanno scritto i giudici nella loro sentenza.Sul fronte delle banche centrali, laha tagliato il suo tasso di riferimento dal 2,75% al ??2,5%, il livello più basso dall'agosto 2022. Si tratta del quarto taglio effettuato dalla banca centrale nell'attuale ciclo di allentamento monetario.Pioggia di acquisti sul listino di, che mostra un guadagno dell'1,82% sul; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,20% rispetto alla chiusura della seduta precedente.sale dello 0,71%.Positivo(+0,94%); come pure, ottima la prestazione di(+1,78%). Senza direzione(-0,08%); come pure, pressoché invariato(+0,19%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%.Il rendimento dell'scambia 1,52%, mentre il rendimento per ilè pari 1,72%.