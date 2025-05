Wall Street in rosso con accuse di Trump alla Cina. Inflazione PCE senza sorprese

Gap

(Teleborsa) -, dopo che il presidente degli Stati Uniti. "La Cina, forse non sorprendentemente per alcuni, HA TOTALMENTE VIOLATO IL SUO ACCORDO CON NOI", ha scritto Trump in un post sulla sua piattaforma Truth Social.commerciali tra Stati Uniti e Cinae per raggiungere un accordo sarà probabilmente necessario il coinvolgimento diretto del presidente Donald Trump e del presidente cinese Xi Jinping, ha dichiarato ieri a Fox News il Segretario al Tesoro statunitense. Queste dichiarazioni arrivano a distanza di due settimane dai negoziati in Svizzera che hanno portato a una tregua temporanea nella guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali.Sul fronte macroeconomico, un rapporto del Dipartimento del Commercio ha mostrato che l'è aumentato dello 0,1% ad aprile, rispetto a un aumento dello 0,1% previsto dagli analisti; su base annua, si è attestato al 2,1%, contro le attese del 2,2%. Il dato core è aumentato dello 0,1% su base mensile e del 2,5% su base annua, entrambi uguale alle stime.Tra le società che hanno diffuso laaccusa il fatto di aver previsto un impatto tariffario fino a 300 milioni di dollari, mentreha registrato utili migliori del previsto nel terzo trimestre.Tra gli, una delle maggiori società di esplorazione e produzione di greggio e gas naturale negli Stati Uniti, ha siglato un accordo definitivo con Canada Pension Plan Investment Board (CPP) ed Encino Energy, in base al quale acquisirà Encino Acquisition Partners per 5,6 miliardi di dollari.Guardando ai, ilsta lasciando sul parterre lo 0,30%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.887 punti. In frazionale calo il(-0,44%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,37%).