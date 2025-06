Borse europee caute, occhi puntati sulla BCE dopo i nuovi dati su inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.Occhi puntati sulle decisioni che verranno prese a dal Consiglio direttivo dellagiovedì dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione : i dati preliminari di EUROSTAT indicano un +1,9%, dopo il +2,2% registrato nel mese precedente e rispetto al +2% atteso dagli analisti. Diversi analisti prevedono comunque unda parte della BCE di 25 punti base motivato dai rischi legati allainnescata dagliSempre dal, in Italia mercato del lavoro fermo ad aprile , con un numero di occupati sostanzialmente stabile su mese, seppur in crescita di 282 mila unità rispetto allo stesso mese del 2024. Ilè sceso al 5,9% (-0,2 punti), quello giovanile al 19,2% (-1,2 punti). In calo anche il tasso di disoccupazione nell'Eurozona . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, il tasso di disoccupazione destagionalizzato è sceso al 6,2% dal 6,3% di marzo, in linea con le stime degli analisti.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. L'è in calo (-0,73%) e si attesta su 3.355,4 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,34%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,14%, eè stabile, riportando un moderato -0,19%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 42.471 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,06%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,39%.Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,53%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,26%.Composta, che cresce di un modesto +1,14%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,09%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,35%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,28%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.del FTSE MidCap,(+4,74%),(+3,30%),(+1,18%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,40%.scende del 2,13%.Calo deciso per, che segna un -1,99%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,79%.