Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee, debole il settore bancario

(Teleborsa) -Partenza in salita in particolare per Milano che sconta la diffusa debolezza a livello europeo dei titoli dele risulta essere la peggiore tra i mercati in Europa.L'Ocse ha deciso di rivedere di nuovo al ribasso le. Dopo i tagli di marzo alla luce dei dazi commerciali statunitensi, l'organizzazione ha abbassato allo 0,6% (rispetto allo 0,7%) l'espansione del PIL per il 2025 e allo 0,7% (dallo 0,9%) per il 2026. L'ultimo aggiornamento dell'Economic Outlook ha rivisto al ribasso anche leportate al 2,9% sia per quest'anno che per il prossimo (rispettivamente dal 3,1% e dal 3%).Sul fronte macroeconomico, frena ancora la disoccupazione in Spagna nel mese dicon un calo mensile deidi circa 57.835 unità. Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 2.454.883 persone, al di sotto della cifra di 2,5 milioni di disoccupati per la prima volta da luglio 2008.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,143. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,64%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,64%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,08% a quota +92 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,41%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,34%,è stabile, riportando un moderato -0,2%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,75% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,68%, scambiando a 42.167 punti.Leggermente negativo il(-0,21%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,45%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,74%),(+0,59%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,99%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,91%.scende dell'1,84%.Calo deciso per, che segna un -1,61%.Tra i(+4,52%),(+3,96%),(+0,85%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,94%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.