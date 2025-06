Apertura in leggero rialzo per Wall Street, focus su dazi e mercato del lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,22%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.986 punti.Poco sopra la parità il(+0,27%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,36%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,86%),(+0,83%) e(+0,41%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,14%) e(-0,53%).Ancora il dossierresta in cima alle preoccupazioni degli investitori dopo che il presidente degli Stati Uniti, ha deciso di aumentare le tariffe per le importazioni di acciaio e alluminio nel Paese. Restano elevati i timori relativi aitra Usa e i suoi partner commerciali – Cina in primis – per raggiungere un accordo sui cosiddetti "": secondo i media statunitensi il presidente Trump avrebbe dato ai paesi tempo fino a mercoledì per presentare la loro migliore offerta per i colloqui commerciali.Nel premarket in rialzo del 5,8% le azioni didopo che il produttore di server ha superato le stime didel secondo trimestre, trainato dalla domanda per i suoi server di intelligenza artificiale e per il segmento cloud ibrido. Bene anche(+2,6%), dopo che laha rimosso un limite di vecchia data sugli asset della banca, e(+0,6%) nonostante il calo delle vendite dei suoiprodotti in Cina.Segno negativo invece per le azioni di(-6,8%) dopo che la società di sicurezza informatica ha comunicato che ledi fatturato per il trimestre in corso sono state inferiori alle aspettative, e(-0,5%) dopo che Needham ha declassato la sua posizione sul produttore di iPhone da "acquista" a "mantieni", citandoalla crescita di fatturato e utili di Apple nel breve termine.Sul fronte macroeconomico sono stati pubblicati i dati della(ADP) che ogni mese pubblica il suo report sulsulla base dei dati aggregati pervenuti dal: sotto le attese la creazione dei nuovi posti di lavoro a maggio 2025. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 37 mila posti di lavoro, dopo i 60 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di 62 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 111 mila unità.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,96%),(+1,75%),(+0,89%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,77%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Tra i(+4,33%),(+2,64%),(+2,25%) e(+2,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,78%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,39%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,21%.