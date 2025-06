Concluso il Global Summit sulla sostenibilità organizzato da Gambero Rosso e Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si è appena conclusa la terza edizione del "". Ilsi è tenuto a, nella cornice del Grattacielo Gioia 22, ed è stato organizzato dae dain partnership con, nell’obiettivo di sensibilizzare professionisti ed operatori di settore sull’importanza della conversione greennel comparto agrifood. L’edizione 2025 – patrocinata da ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e in collaborazione con Santa Chiara Next (spin-off dell’Università di Siena per imprese sostenibili e competitive) ed Equalitas – ha visto il coinvolgimento di numerose aziende, operatori finanziari, associazioni e istituzioni sensibili al tema dell’adozione dei principi ESG.Il convegno è stato moderato dal Direttore responsabile di Gambero Rosso, e introdotto da(Vicepresidente esecutivo della Fondazione Gambero Rosso) e(Executive Director Sales & Marketing Imprese Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo).La relazione tecnica a cura di(Head of Industry & Local Economies Research Intesa Sanpaolo) è stata seguita da due panel di discussione, durante i quali sono stati approfonditi l’attuale scenario economico e istituzionale sul tema – focus presieduto dal Presidente di Coldiretti, dal Vice Presidente di Confagricolturae dall’amministratore delegato di Filiera Italia– e lo stato dell’arte rispetto alla certificazione diquale chiave per la competitività aziendalenel 2025, analizzato nel dettaglio grazie agli interventi del Prof.(Presidente di Santa Chiara Lab) e, Presidente di Equalitas.Il terzo panel è stato articolato in due tavoli di discussione. Al primo hanno partecipato(nella persona dell’Export Manager & Head of Sustainability),(rappresentato dal Presidente) e, con l’intervento del Presidente. Al secondo hanno invece partecipato la, grazie all’intervento del Responsabile Area Sostenibilità Ambientale, dal CEO di Frantoio Muragliae da, Direttore Marketing e Sostenibilità dell’omonima azienda agricola.Lee i saluti sono stati presieduti da Anna Roscio di Intesa Sanpaolo e da Paolo Cuccia di Gambero Rosso. Il Convegno si è concluso con una degustazione di proposte food preparate in chiave "zero waste" a cura del Resident Chef di Gambero Rosso Academy (Marco Brioschi), accompagnata da una verticale di vini certificati Equalitas."Le strategie di sostenibilità sono oggi sempre più rilevanti nel sistema agroalimentare e incarnano una doppia valenza, sul piano sia della competitività che della qualità - spiega, Executive Director Sales&Marketing Imprese, Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. "Per Intesa Sanpaolo la sostenibilità è l’unica strada percorribile per un futuro di crescita, perché scegliendo di investire in questo tipo di trasformazione si crea un vantaggio competitivo per l’azienda e un fattore distintivo di leadership. Come Gruppo, finanziamo il nostro sistema imprenditoriale, consapevoli di contribuire alla costruzione di un futuro green, che valorizza made in Italy e capitale umano"., Responsabile Direzione Agribusiness della Banca dei Territori Intesa Sanpaolo ha dichiarato: "Le imprese che ottengono i risultati migliori sono quelle che investono in innovazione, valore e sostenibilità. Elementi che i consumatori riconoscono sempre più come determinanti nelle loro scelte. Come banca interveniamo in questo processo come acceleratore di investimenti sostenendo le aziende che, con sempre maggior attenzione alla sostenibilità e alla digitalizzazione, rafforzano la propria reputazione e il legame con il mercato. La Direzione Agribusiness è un partner per la crescita capace di accompagnare le imprese nel costruire oggi l’azienda del futuro offrendo strumenti per affrontare le sfide globali, dal cambiamento climatico alle nuove abitudini alimentari, sempre mettendo al centro produzioni di eccellenza e la loro valorizzazione a livello internazionale."