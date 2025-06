Borse caute. Piazza Affari corre sola

S&P-500

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, in un'ottava in cui la BCE ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base. Una mossa scontata, mentre hanno sorpreso gli addetti ai lavori le frasi utilizzate dalla presidente, Christine Lagarde , nella conferenza stampa post Consiglio direttivo. Ci si aspettava che venisse ribadito l’approccio dipendente dai dati e, riunione per riunione, in linea con le dichiarazioni che le banche centrali hanno rilasciato nel corso dell'ultimo anno, invece è arrivato un chiaro segnale di pausa nella manovra di riduzione del costo del denaro.Bilancio decisamente positivo a Wall Street, con l'che vanta un progresso dello 0,93%. Sul fronte macroeconomico, il dato clou della settimana, quello sul mercato del lavoro statunitense , ha evidenziato una crescita, nel mese di maggio, di 139 mila nuovi posti di lavoro, sopra le attese degli analisti, ma leggera flessione rispetto al mese precedente. "Il mondo del lavoro incomincia a evidenziare qualche debolezza, in particolare con le forti revisioni al ribasso dei mesi precedenti, aumentando i dubbi sull’effettiva forza dell’ultimo periodo. Crediamo che questi dati non dovrebbero, tuttavia, modificare le scelte della Federal Reserve in politica monetaria nel prossimo meeting di giugno, spiega Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia". I mercati azionari hanno reagito positivamente dopo l’annuncio del dato nella speranza che la Fed possa convincersi a tagliare i tassi nella riunione di luglio.Lieve calo dell', che scende a quota 1,14. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,96%.In discesa lo, che retrocede a quota +87 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,43%.senza slancio, che negozia con un -0,08%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,30%.è stabile, riportando un moderato +0,19%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 40.602 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 43.087 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,78%),(+1,71%),(+1,46%) e(+1,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,09%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,54%.di Milano,(+3,94%),(+2,56%),(+1,66%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,90%.