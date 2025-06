Tamburi, buyback per oltre 580 mila euro

Tamburi

Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 2 al 6 giugno 2025, complessivamente(pari allo 0,039% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,0172 euro, per undiAl 6 giugno quindi, Tamburi aveva in portafoglio 20.531.977 azioni proprie, pari all'11,136% del capitale sociale.A Milano, oggi, seduta sostanzialmente invariata per l', che termina gli scambi con un moderato -0,12%.