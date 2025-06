Allfunds, il Ceo e fondatore Juan Alcaraz lascia il gruppo: al suo posto Annabel Spring

(Teleborsa) -

Allfunds Group, una delle principali piattaforme WealthTech B2B al mondo nell’industria dei fondi, insieme al CEO e fondatore del Gruppo, Juan Alcaraz, annunciano oggi che quest'ultimo lascerà l'azienda per intraprendere nuove sfide. Alcaraz assumerà un ruolo di consulente per i prossimi dodici mesi al fine di garantire continuità durante la transizione.



"Juan Alcaraz ha guidato Allfunds con grande dedizione sin dal suo lancio, attraverso le tappe fondamentali, tra cui l'IPO nel 2021, e ha lavorato instancabilmente per servire l'azienda, i nostri clienti e gli azionisti. Gli siamo grati per la sua eccezionale leadership e il suo spirito imprenditoriale mostrato nel corso degli anni e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti", ha dichiarato David Bennett, Chair di Allfunds.



"È stato un immenso privilegio far parte della crescita di Allfunds e aver visto prosperare la sua attività e le sue persone nel corso di oltre vent’anni - ha dichiarato Alcaraz -. Ho concordato con il Consiglio di Amministrazione che questo è il momento giusto per l'azienda per passare a una nuova leadership. È stato un onore lavorare con tutti in Allfunds, in particolare con i membri del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, e lascio l'azienda in ottime mani, posizionata in modo solido per il futuro e con un importante slancio commerciale per il 2025 e oltre".



Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Annabel Spring come nuovo CEO di Allfunds. Annabel Spring entrerà a far parte di Allfunds in qualità di CEO nel mese di giugno.



Annabel Spring porta in Allfunds una vasta esperienza maturata nel corso di un’importante carriera trentennale nel settore bancario e del wealth management in quattro continenti. Entra in Allfunds dopo aver lavorato sei anni in HSBC, dove ha ricoperto da ultimo la carica di CEO di Global Private Banking and Wealth. In precedenza, ha lavorato per quasi dieci anni presso la Commonwealth Bank of Australia, dove è stata di recente Group Executive per il Wealth Management. Annabel Spring ha iniziato la sua carriera in Morgan Stanley, inizialmente nell'investment banking, per poi passare al Group Strategy, dove è stata Global Head of Firm Strategy and Execution.



"Il Consiglio di Amministrazione è lieto di dare il benvenuto ad Annabel Spring come nuovo CEO. La sua vasta esperienza nella gestione di attività di wealth management a livello globale, la sua profonda conoscenza del settore bancario internazionale e la sua attenzione alle persone, alla tecnologia e all'esperienza dei clienti la rendono la leader ideale per la prossima fase di crescita di Allfunds. Le solide relazioni che Annabel ha instaurato nel corso degli anni con una vasta clientela a livello globale e con numerosi asset manager saranno fondamentali per la strategia di crescita futura di Allfunds", ha dichiarato David Bennett.



"Allfunds è leader internazionale nel proprio settore e gode di un'ottima reputazione nell’industria bancaria e finanziaria - ha affermato Spring -. Le tendenze che sostengono la crescita continua della ricchezza globale sono solide e ritengo che Allfunds sia in una posizione ottimale per cogliere questa importante opportunità. Sono entusiasta di entrare a far parte di Allfunds e di lavorare a fianco del Consiglio di Amministrazione, dei team dell’azienda e dei nostri partner globali per garantire che continueremo a innovare, crescere e fornire risultati ai nostri clienti e azionisti".