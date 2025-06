Debole il mercato americano, incidente Air India impatta sui titoli del settore aereo

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA apre la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,35%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 6.019 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Non basta l'accordo raggiunto traa spingere infatti gli acquisti a. La crescente tensione in- dove un alto funzionario iraniano ha dichiarato all'agenzia Reuters che un paese "amico" nella regione ha avvertito Teheran di un possibile", ribadendo la volontà delldi non volere rinunciare al suo diritto di arricchire l'uranio - e i timori legati aispingono la Borsa americana ad aprire in territorio negativo.Nelle azioni disono salite del 9,1% dopo che il gruppo di cloud computing ha alzato il suo obiettivo di crescita del fatturato annuale e ha evidenziato una solida domanda da parte dei clienti che mirano a sfruttare l'intelligenza artificiale.Tonfo invece per(-8,4%) dopo che un aereo dellaè precipitato questa mattina poco dopo il decollo dalla città di Ahmedabad, nell'India occidentale, con 242 persone a bordo. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe infatti di un. Impattato dalla tragedia anche il fornitore deldel velivolo, conche ha perso il 6,3%. L'incidente sta però avendo un impatto su tutto ilcon perdite diffuse.Sul fronte macroeconomico, non sono scese come atteso lenegli USA che nella settimana al 7 giugno sono risultate pari a 248 mila unità. Salgono invece leggermente a maggio , ma meno delle attese. Secondo il(BLS), i prezzi alla produzione hanno registrato una crescita dello 0,1%, su base mensile, dopo il -0,2% del mese precedente e contro il +0,2% stimato dagli analisti.Pressoché invariato il(-0,01%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,04%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,92%) e(+0,41%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,59%),(-0,56%) e(-0,49%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,89%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,71%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.(+2,60%),(+2,23%),(+1,53%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,14%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,56%.scende del 2,03%.