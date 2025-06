Wall Street continua in leggero rialzo: nessuna sorpresa dalla Fed

US Steel

(Teleborsa) -. La banca centrale statunitense ha mantenuto invariati i tassi di interesse per la quarta riunione consecutiva, in previsione di un'inflazione più elevata e di una crescita economica più debole. Oltre alla decisione sui tassi, il comitato ha indicato, attraverso il suo "dot plot", che sono ancora sul tavolo due tagli entro la fine del 2025.Gli operatori monitorano anche gli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Il presidente statunitensee ha persino proposto un incontro alla Casa Bianca per risolvere la questione, ma ha aggiunto che la sua pazienza con la Repubblica Islamica è "già finita". "Potrei farlo. Potrei anche non farlo. Voglio dire, nessuno sa cosa farò", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca, quando gli è stato chiesto se si stesse avvicinando a un attacco agli impianti nucleari iraniani.Sempre sul fronte delle, domani tocca a Banca d'Inghilterra (BoE), Banca Nazionale Svizzera (SNB) e Norges Bank, dopo che oggi la banca centrale svedese ha tagliato il tasso di interesse di riferimento dal 2,25% al 2,00%.Sul sono tornate a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti, nonostante una moderazione dei tassi sui mutui trentennali; sono arrivati dati negativi a maggio dal mercato edilizio americano (permessi edilizi maggio -2%, apertura cantieri -9,8%); sono scese leggermente più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 14 giugno 2025 (245 mila unità).Tra le, Nippon Steel ha completato l'acquisizione digrazie ad un accordo con il governo USA che prevede - tra le altre cose - la conservazione del nome e della sede centrale a Pittsburgh; Bayview Asset Management ha annunciato l'acquisizione diper 1,3 miliardi di dollari.Guardando ai, ilsale dello 0,30% a 42.342 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.000 punti. In moderato rialzo il(+0,27%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,28%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+0,51%) e(+0,45%).Tra i(+3,41%),(+2,23%),(+2,04%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,06%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,07%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Al top tra i, si posizionano(+6,82%),(+3,91%),(+3,41%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,80%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%.