Wall Street resta al palo. Dalla Fed tassi fermi e stime sull'economia peggiorate

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 42.172 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 5.981 punti. Senza direzione il(0%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,04%).Il Federal Open Market Committee della ha votato all'unanimità per, come ha fatto dall'inizio dell'anno. Ha inoltre pubblicato nuove previsioni economiche - le prime da quando il presidente Donald Trump ha annunciato una serie di dazi ad aprile - che mostrano come quest'anno si preveda una crescita più debole, un'inflazione più elevata e una disoccupazione più elevata.L'economia statunitense non ha ancora visto appieno l'effetto dei dazi sui prezzi al consumo, ha affermato il presidente della Fed,, durante la conferenza stampa: "di distribuzione fino al consumatore finale. Un buon esempio di ciò sarebbe il fatto che i beni venduti oggi dai rivenditori potrebbero essere stati importati diversi mesi fa, prima dell'imposizione dei dazi. Quindi stiamo iniziando a vederne alcuni effetti e prevediamo che ne vedremo di più nei prossimi mesi".Parlando della solidità sostenuta del mercato del lavoro, Powell ha sottolineato distatunitense nel breve termine: "L'economia statunitense ha sfidato ogni previsione di indebolimento, soprattutto negli ultimi tre anni, ed è stato notevole vedere ripetutamente che la gente pensava che si sarebbe indebolita. Prima o poi accadrà, ma al momento non ne vediamo segnali".Sul fronte geopolitico, secondo fonti a conoscenza della situazione citate da Bloomberg, altinei prossimi giorni, segno che Washington sta predisponendo le infrastrutture per entrare direttamente in conflitto con Teheran.Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,68%) e(-0,67%).Tra i(+3,32%),(+1,70%),(+1,65%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,88%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,19%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,29%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,08%.(+7,09%),(+4,17%),(+3,32%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,97%.scende del 2,78%. Calo deciso per, che segna un -2,71%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,45%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso -1,2 punti; preced. -4 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -1%)15:45: PMI servizi (preced. 53,7 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 52 punti)15:45: PMI composito (preced. 53 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,5%)16:00: Vendita case esistenti (preced. 4 Mln unità).