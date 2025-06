Borse europee deboli attendono risposta Iran ad attacco USA. Rosso a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le, dopo che nel weekend è arrivato l', sollevando i timori di una guerra regionale, con, cruciale per il 25% del commercio mondiale di petrolio. In particolare, gli Stati Uniti hanno preso di mira le ambizioni nucleari dell'Iran con attacchi su siti chiave: Natanz, Isfahan e Fordo con bombe bunker buster. Mentre i funzionari statunitensi rivendicano la vittoria, si attende la risposta dell'Iran.Sempre sul fronte geopolitico, durante il fine settimana, ihannoin vista del vertice, come auspicato dal presidente degli Stati Uniti Trump. La Spagna, tuttavia, ha annunciato che non avrebbe raggiunto questo obiettivo, puntando solo al 2,1% a causa di preoccupazioni sulla spesa sociale.Sul fronte macroeconomico, l'ha segnalato che la. Il forte incremento della produzione manifatturiera ha eguagliato la stabilizzazione dell'attività economica terziaria. I nuovi ordini hanno di nuovo registrato una diminuzione ma rallentata ai minimi in più di un anno, mentre la fiducia è salita al valore più alto da inizio 2025. In linea con quanto osservato per la produzione, le aziende hanno marginalmente aumentato gli organici. Nel frattempo, il tasso di inflazione dei prezzi di acquisto ha continuato a rallentare, mentre i prezzi di vendita sono aumentati più velocemente rispetto a maggio.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,52%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.369,4 dollari l'oncia. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,77%.Lieve calo dello, che scende a +93 punti base, mentre ilsi attesta al 3,44%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,34%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,07%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Giornata "no" per la, in flessione dello 0,81% sul, su cui pesa lo stacco cedola di alcune big; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 41.302 punti, in calo dello 0,82%. In ribasso il(-1,02%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,86%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,89%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,60%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,35%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,00%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.del FTSE MidCap,(+2,40%),(+1,59%),(+1,40%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,92%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,21%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,01%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.