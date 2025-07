Il Quarterly Outlook di BG Saxo consiglia di spingere sulla diversificazione

(Teleborsa) - Ilper i mercati globali, un periodo che si preannuncia. Le politiche dicontinueranno ad influenzare i mercato e l'economia,e gli asset ad esso legati, rivitalizzando i cosiddetti, e riequilibrando il peso dei vari mercati sull'azionario. La parola d'ordine resterà comunque diversificare. E' quanto emerge dall'ultimoIl prossimo trimestre inizierà a mostrare come ildelle politiche del 2° trimestre e del Trump 2.0 e la risposta del mondo adesse stianoe il sentiment del mercato globale. "A metà maggio, gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato di discostarsi da livelli tariffari simili all'embargo, ponendo così le basi per il terzo trimestre, che si spera porti più risposte e meno domande rispetto a quelle che abbiamo visto nella prima metà dell'anno, anche se dobbiamo ammettere che nulla è garantito nell'era di Trump 2.0".rare, essenziali per l'industria militare e tecnologica, mentre gli USA esercitano la loro influenza su settori chiave come l'aeronautica. Parallelamente, si delineano, accentuati da un mercato immobiliare in deterioramento e dall'impatto dei dazi.In questo contesto, il, mentre i metalli preziosi, in particolare l'oro, si confermano come asset rifugio, con proiezioni di ulteriore crescita.La politica di Trump 2.0 è anti-globalista, una politica che l'economista Russell Napier chiama "capitalismo nazionale" e che altripotrebbero definire un "mercantilismo inverso", con gli Stati Uniti che cercano di smantellare l'ordine globale che hanno costruitodalla seconda guerra mondiale. Un dollaro forte è stato al centro dell'ordine quando le potenze mercantiliste hanno soppresso le lorovalute per costruire economie guidate dalle esportazioni. Ora, nonostante lo stile transazionale di Trump e l'erezione di barriere commerciali, ildi prima.Il settoreha avuto un primo semestre forte, con il Bloomberg commodities Index in rialzo di circa il 9%, sovraperformando così comodamente altri asset denominati in dollari USA, tra cui obbligazioni e azioni. Sebbene le commodities in genere registrinodurante i periodi di robusta crescita economica, l'attuale ripresa è in gran parte, in particolare per i metalli preziosi, che proseguiranno questo trend positivo.Le prospettive azionarie suggeriscono una potenziale sotto-performance delle azioni statunitensi a favore di quelle globali, spingendo verso una"fuori dall'America". A questo propositoPer le azioni statunitensi sono possibili percorsi multipli, ma in generale, lae unribilanciamento rispetto allo storico sovrappeso verso le azioni statunitensi (con un picco di oltre il 70% dell'Indice mondiale MSCIall'inizio di quest'anno), significheranno probabilmente una sottoperformance rispetto ai concorrenti globali forse per gli anni avenire., sostenute da stimoli fiscali, riforme di governance e valutazioni più favorevoli. Storicamente noto per la debole governance societaria e le limitate remunerazioni per gli azionisti, il Giappone sta silenziosamente subendo una significativa rivoluzione della corporate governance: le aziende sono sempre più focalizzate sulla redditività, sull'aumento dei dividendi e sul miglioramento dei rendimenti per gli azionisti. L'Europa sta subendo lo stimolo fiscale più espansivo degli ultimi decenni, guidato dall'ambiziosa iniziativa tedesca per le infrastrutture e la modernizzazione da EUR 500 miliardi. Questo investimento strutturale pluriennale non è ancora completamente scontato dai mercati, il che offre un'interessante finestra di opportunità.offrono un notevolea valutazioni interessanti, circa 13 volte gli utili a termine.Paesi come India, Brasile, Indonesia e Messico hanno economie interne solide, un miglioramento dello slancio degli utili e valutesempre più stabili.