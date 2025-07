Borse europee deboli, Milano appesantita da banche e utilities

UniCredit

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità., protagonista di una sessione in rosso, appesantita da banche e utilities. Oggi il focus è sui. La statistica sul mercato del lavoro è considerata uno degli indicatori principali a cui Federal Reserve guarda per le decisioni di politica monetaria. Oggi a New York si terrà una sessione di trading breve, con chiusura alle 13:00 ora locale, mentre domani sarà chiusa per il Giorno dell'Indipendenza.Sul fronte macroeconomico, l'a giugno 2025 si è rafforzato a 50,5 punti dai 50 della stima preliminare, risultando superiore ai 49,7 del mese precedente. Parallelamente, l'indice PMI composito è salito a 50,6 punti da 50,2 (e rispetto ai 50,2 della stima preliminare)., che stamattina ha pubblicato un supplemento al documento d'offerta per, evidenziando che - alla luce della poca chiarezza circa la portata e l'interpretazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Golden Power - le autorità competenti potrebbero comminare importanti sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni. Intanto, la banca continua a spingere sul dossier Commerzbank e a questo scopo ha inviato lo scorso mese lettere al cancelliere tedesco Friedrich Merz e ad altri due rappresentanti dell'esecutivo di Berlino per sostenere la sua proposta, ha scritto il Suddeutsche Zeitung.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +85 punti base, con ilche si posiziona al 3,40%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,46%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., si muove sotto la parità il, che scende a 39.670 punti, con uno scarto percentuale dello 0,29%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 42.135 punti. Sulla parità il(+0,06%); in frazionale progresso il(+0,36%).di Piazza Affari, bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,46%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,97%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,94%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,78%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,55%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,47%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,07%. Debole, che cede l'1,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,48%),(+2,41%),(+2,00%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,77%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,44%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,43%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,15%.