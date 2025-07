Listini europei poco mossi con incertezza dazi. A Milano soffrono Stellantis e Saipem

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Generali Assicurazioni

Banca MPS

Unipol

Stellantis

Saipem

Tenaris

ENI

Cembre

Carel Industries

Maire

Comer Industries

Alerion Clean Power

Ferragamo

Banca Ifis

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Gli operatori sono. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti inizieranno a mandare lettere sui nuovi dazi a vari paesi già da oggi, mentre si attende l'esito dei negoziati tra diversi paesi e gli Stati Uniti in vista della scadenza del 9 luglio. Rimane comunque una certa confusione, con il Segretario al Tesoro Scott Bessent che ha indicato che ad alcuni paesi potrebbe essere offerta una proroga di tre settimane per negoziare. Inoltre, Trump ha affermato che avrebbe imposto un dazio aggiuntivo a qualsiasi paese che si allineasse alle "politiche antiamericane dei BRICS".Sul è rimbalzata la produzione industriale a maggio in, mentre neli prezzi delle case sono risultati stagnanti per il secondo mese consecutivo.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.309,6 dollari l'oncia, in calo dello 0,84%. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 66,54 dollari per barile, nonostante l'OPEC+ abbia aumentato a sorpresa la produzione molto più di quanto previsto in un primo momento, e ha annunciato un incremento simile per settembre.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +84 punti base, con ilche si posiziona al 3,38%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,35%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 42.064 punti. Pressoché invariato il(-0,07%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il(0%).di Milano, troviamo(+0,97%),(+0,71%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,25%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,02%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,14%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,18%),(+0,88%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,86%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.