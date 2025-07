Biesse, Massimiliano Bruni si dimette dal CdA

Biesse

(Teleborsa) -, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha comunicato che, amministratore indipendente non esecutivo e membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, ha, a causa di sopravvenuti motivi personali. La rinuncia avrà efficacia a decorrere dalla data odierna.Bruni non detiene azioni della società. Il Consiglio di Amministrazionedi un nuovo consigliere in occasione di una prossima riunione.