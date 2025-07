De Micheli (Commissione Attività Produttive Commercio e Turismo) propone visione industriale per futuro mobilità nazionale

(Teleborsa) - Martedì 9 luglio, presso la sede romana della società di consulenza, si è tenuto un, la tavola rotonda periodica presieduta da, diplomatico e docente di scenari geopolitici alla LUISS. Dopo aver ospitato negli scorsi mesi protagonisti come, l’incontro ha acceso questa volta i riflettori sul rapporto tra mobilità, innovazione e transizione ecologica. Ospite dell’iniziativa è stata, già Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti e oggi vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo.Attorno a Paola De Micheli si è raccolta una platea selezionata di protagonisti del mondo istituzionale, imprenditoriale e dell’innovazione, ciascuno portatore di una visione concreta e complementare.(Innovation, Strategic Projects and Vision’ Manager di ITA Airways) ha evidenziato come l’innovazione tecnologica di flotta e di sistema sia oggi essenziale per garantire competitività e sostenibilità;(già Direttore Regolamentazione, Ambiente e Innovazione del Gruppo Enel) ha offerto una lettura strategica del rapporto tra energia e mobilità;(Partner VITALE) ha sottolineato il ruolo della finanza nella decarbonizzazione;(Head of Regulatory & Fiscal Affairs – Philip Morris Italia) ha mostrato come la regolazione possa diventare leva industriale;(Fondatore e Ceo di talet-e) ha illustrato soluzioni per la mobilità urbana elettrica;(Scrittore e Fotografo subacqueo) ha richiamato il valore del mare come risorsa ambientale e alimentare;(Presidente Gambero Rosso) ha fatto un appello per coniugare sostenibilità e identità attraverso la cultura e il made in Italy.Al centro del confronto, l’. Dati alla mano, l’agricoltura e l’industria hanno ridotto le emissioni del 37% dal 1990 ad oggi. La rete infrastrutturale italiana – capillare ma frammentata – può diventare un punto di forza se sostenuta da una programmazione a lungo termine, tecnologia e investimenti coerenti.Il dibattito si è concentrato in particolare sul, chiamato a una trasformazione radicale. L’aviazione è responsabile di circa il, ma rappresenta al contempo un motore economico rilevante: a livello europeo, vale circa, dàe attiva filiere industriali e di servizi fondamentali per la competitività dell’UE. In, il settore contribuisce al, genera unIl nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti, attualmente in fase di definizione, punta a valorizzare una rete infrastrutturale estesa. Sono stati attivati strumenti a supporto della digitalizzazione e del monitoraggio delle infrastrutture aeroportuali, con l’obiettivo di migliorarne efficienza operativa e sostenibilità complessiva.Nel solo 2024, gli aeroporti italiani hanno movimentato oltre 220 milioni di passeggeri, superando le previsioni inizialmente fissate per il 2028. Si stima che entro un decennio si possano raggiungere i 300 milioni di passeggeri annui.L’incontro, arricchito dagli interventi degli ospiti – ciascuno portavoce delle proprie eccellenze di settore – ha tracciato un percorso condiviso per rendere la mobilità sostenibile non solo un traguardo ambientale, ma una leva strategica di sviluppo economico, coesione sociale e competitività industriale.