Borse europee in calo con nuove minacce di Trump. A Milano pesante Stellantis

(Teleborsa) -, che come accade ormai da alcuni giorni si svegliano con. Ieri sera ha fatto sapere che lettere con avvisi tariffari per Canada ed Europa sarebbero state inviate "oggi o domani" e ha lanciato l'idea che le aliquote generali per gli altri paesi che non riceveranno missive potrebbero essere fissate al 15% o al 20%, un aumento rispetto all'attuale 10%. Poco dopo, ha pubblicato la lettera al Canada sui social media, specificando che a partire dal 1° agosto saranno imposti dazi del 35% su tutti i prodotti canadesi.- ha commentato Simon Wiersma, Investment Manager di- Sì, i dazi sono pensati per generare entrate per i piani fiscali di Trump. No, è improbabile che l'impatto sia così grave come si teme. Quando il costo viene ripartito tra produttori, intermediari, esportatori, importatori, più commercianti, distributori e infine il consumatore, il danno economico complessivo potrebbe essere limitato. La crescita potrebbe rallentare leggermente e l'inflazione potrebbe rimanere elevata un po' più a lungo, ma non così drasticamente come si temeva all'inizio di aprile".Ieri Jamie Dimon, CEO di, ha affermato di ritenere che ci sia un certo compiacimento nei mercati finanziari a seguito delle politiche tariffarie di Trump e dell'incertezza commerciale globale. ", e che siano un po' insensibili", ha affermato.Sul fronte macroeconomico, ini prezzi all'ingrosso sono stati in aumento a giugno trainati dagli alimentari, nella produzione industriale e manifatturiera è calata più delle attese a maggio e inl'inflazione è stata rivista al rialzo a giugno.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.334,5 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 66,88 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +86 punti base, con ilche si posiziona al 3,50%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%, senza slancio, che negozia con un +0,06%, e deludente, che perde lo 0,43%.Ilcontinua la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,69%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 42.794 punti. In lieve ribasso il(-0,37%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-0,7%).Le peggiori performance tra le Blue Chip si registrano su, che ottiene -3,04%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,00%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,29%.scende dell'1,83%.di Milano,(+1,29%),(+1,13%),(+0,91%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,05%. Calo deciso per, che segna un -1,6%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,32%.