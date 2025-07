Borse europee, prese di profitto generalizzate con timori su dazi. A Milano pesano le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che pesa molto sugli indici italiani. La giornata è stata caratterizzata dall'attesa per l'arrivo della lettera che fissa i dazi sulle merci europee in entrata negli Stati Uniti, come preannunciato dal presidente americano, dopo che ieri ha fissato tasse doganali al 35% sulle merci canadesi a partire dal primo agosto.Sul, ini prezzi all'ingrosso sono stati in aumento a giugno trainati dagli alimentari, nella produzione industriale e manifatturiera è calata più delle attese a maggio e inl'inflazione è stata rivista al rialzo a giugno.Ilè cresciuto nel primo trimestre dello 0,3% rispetto al periodo precedente, grazie all'aumento di consumi e investimenti e, in misura minore, della domanda statunitense, secondo il Bollettino economico di Bankitalia . Le più recenti proiezioni di Via Nazionale danno il PILe di circa lo 0,8% nella media del biennio successivo, con un quadro "soggetto a una significativa incertezza riconducibile in particolare all'evoluzione delle tensioni geopolitiche e commerciali".Per quanto riguarda la, il governatore di Bankitalia e membro del board BCE ha detto che "la questione centrale è ora se l'attuale livello dei tassi sia adeguato a mantenere l'inflazione in prossimità dell'obiettivo, evitando scostamenti persistenti in entrambe le direzioni". "Se i rischi al ribasso per la crescita dovessero rafforzare le tendenze disinflazionistiche, sarà opportuno continuare con l'allentamento della politica monetaria", ha aggiunto., che fa parte dell'Executive Board della BCE, ha invece affermato che "i nostri tassi di interesse sono in una buona posizione e l'asticella per un ulteriore taglio dei tassi è molto alta".Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.359,7 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,71%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +86 punti base, con ilche si posiziona al 3,51%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,82%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,38%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,92%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dell'1,11% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 42.620 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,27%; sulla stessa linea, variazioni negative per il(-1,13%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,39%),(+1,09%),(+0,86%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,09%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,65%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,81%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,74%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,77%),(+2,11%),(+2,04%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,34%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,92%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,89%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,34%.