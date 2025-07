Piazza Affari maglia nera in Europa con le banche. Attesa per lettera Trump su dazi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, facendo peggio degli altri Listini continentali, comunque in rosso. C'è, come preannunciato dal presidente americano, che intanto ha fissato tasse doganali al 35% sulle merci canadesi a partire dal primo agosto. "Rispetto a ieri, rimaniamo dalla nostra parte completamente pronti per concludere un accordo di principio con gli Stati Uniti. Non abbiamo aggiornamenti che indichino che ciò accadrà in via imminente", ha detto in tarda mattinata il portavoce della Commissione europea responsabile per il Commercio, Olof Gill. "Non ci sono contatti previsti" nelle prossime ore, "ma tutto può cambiare da un momento all'altro", ha evidenziato.Sul, ini prezzi all'ingrosso sono stati in aumento a giugno trainati dagli alimentari, nella produzione industriale e manifatturiera è calata più delle attese a maggio e inl'inflazione è stata rivista al rialzo a giugno.Per quanto riguarda la, il governatore di Bankitalia e membro del board BCE ha detto che "la questione centrale è ora se l'attuale livello dei tassi sia adeguato a mantenere l'inflazione in prossimità dell'obiettivo, evitando scostamenti persistenti in entrambe le direzioni". "Se i rischi al ribasso per la crescita dovessero rafforzare le tendenze disinflazionistiche, sarà opportuno continuare con l'allentamento della politica monetaria", ha aggiunto., che fa parte dell'Executive Board della BCE, ha invece affermato che "i nostri tassi di interesse sono in una buona posizione e l'asticella per un ulteriore taglio dei tassi è molto alta".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,169. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.353,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,76%.In discesa lo, che retrocede a quota +86 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,51%.scende dello 0,83%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,39%, e calo deciso per, che segna un -0,94%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,33%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 42.530 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%; sulla stessa tendenza, negativo il(-1,05%).Tra lea grande capitalizzazione, performance modesta per, che mostra un rialzo dell'1,31%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,73%.avanza dello 0,68%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,67%. Crolla, con una flessione del 4,82%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,55%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,26%.Tra i(+4,99%),(+1,89%),(+1,68%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,86%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,79%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,41%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,38%.