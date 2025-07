Ex Ilva, in bozza piano obiettivo 8 milioni di tonnellate

(Teleborsa) - "Al fine di garantire la continuità operativa di tutti i siti produttivi del Gruppo Acciaierie d'Italia, tutelare i livelli occupazionali e rispondere alle esigenze del mercato nazionale ed europeo, è necessario garantire una produzione fino a 8 milioni di tonnellate annue di acciaio". È quanto si legge nellapoco prima dell'presieduto dal ministroche ha preso il via verso le 18,15.Il Piano di Decarbonizzazione del gruppo in amministrazione straordinaria è la base per la possibile sottoscrizione, aldell'accordo interistituzionale necessario alla nuova autorizzazione integrata ambientale e sanitaria Aia.Nel dettaglio il piano prevede la costruzione diper una capacità produttiva complessiva diannue, e, con una capacità di circaannue. È prevista inoltre la realizzazione di fino a quattro impianti per il preridotto (dri) necessario ad alimentare i forni elettrici di Taranto e Genova.Al fine di garantire il riavvio entro marzo 2026, lasotto sigilli dopo l'incendio di maggio, è il prossimo 15 settembre. La bozza del piano di decarbonizzazione indica unper ripristino della marcia a tre altiforni a partire dalla fine del primo trimestre del prossimo anno dopo i lavori in tutti gli impianti."Vogliamo capire da questo incontro se ci sono le garanzie sul piano occupazionale. Ci interesserebbe capire chi finanzia questo piano e riteniamo che ci debba essere un impegno sulla continuità produttiva, un impegno sulle questioni occupazionali e naturalmente un impegno rispetto anche alle questioni ambientali – ha affermato ilal suo arrivo al ministero delle Imprese per l'incontro sull'ex Ilva di Taranto –. Il ministero ci deve dire le risorse dove le prende. Mi pare di capire ancora una volta dai fondi di sviluppo e coesione. C'è bisogno di avere un piano chiaro, ci è stata inviata un'ora fa una proposta di piano industriale senza neppure una cifra, senza neppure un numero sul piano occupazionale. Dice tre forni qui e un forno lì, ma non dice quanta gente occupa e quanto costa"."Penso che per dare certezza ci sia bisogno di un accordo interistituzionale che garantisca la continuità produttiva e occupazionale – ha commentato ila margine dell'incontro al ministero delle Imprese sull'ex Ilva di Taranto –. Queste sono le basi per poter ragionare insieme al processo di decarbonizzazione che ha bisogno di risorse pubbliche e io credo che non bisogna tornare sui passi del passato. Ripetere gli stessi errori sarebbe un danno per tutti. Quindi oggi sarebbe necessario che un capitale pubblico gestisca la garanzia della transizione verso la decarbonizzazione con le lavoratrici e con i lavoratori".Per l'ex Ilva di Taranto "vogliamo che, prima di apporre qualsiasi firma a un accordo, ci siano le garanzie che chiederemo oggi. Vogliamo risposte ben precise per quanto riguarda il destino degli stabilimenti ma soprattutto il destino dei lavoratori" ha dichiarato il"Quello che chiederemo oggi innanzitutto è di governare la transizione con una salvaguardia occupazionale importante" ha affermato il. La richiesta di Uliano è "prevedere che nel piano di decarbonizzazione ci siano i forni elettrici, ci siano i preridotti (dri) necessari per far funzionare bene gli impianti dal punto di vista industriale e ridurre l'impatto occupazionale ai minimi termini".Mentre proseguono inpresieduta dalein vista della conferenza dei servizi del 17 luglio per il rilascio dell'Aia, associazioni e comitati di Taranto continuano a invocare la chiusura dell'ex Ilva e a chiedere agli enti locali di esprimere contrarietà all'Autorizzazione integrata ambientale. Al centro della discussione, il"Restano aspetti – ha sostenuto– ancora incompleti, con incongruenze rispetto ai parametri di rifermento dettati sia delle linee guida dell'Iss sia dalla sentenza della Corte di Giustizia europea. Innanzitutto vanno integrate le valutazioni sullo stabilimento produttivo considerando anche le opere accessorie e connesse, tipo la centrale termoelettrica, valutando quindi l'impatto cumulativo". Contrari senza riserve al rilascio dell'Aia i rappresentanti di Giustizia per Taranto, Genitori tarantini, Peacelink e Wwf.chiedono "la chiusura definitiva dello stabilimento" e "8 miliardi per le bonifiche".boccia un'Aia che "rilancia un modello industriale obsoleto", con almeno "3mila esuberi stimati".parla di "inganno della decarbonizzazione: si riattivano gli altoforni spenti e si efficientano le cokerie". Per ill'impianto "resta ad alta intensità fossile, in contrasto con gli obiettivi climatici".propone invece una soluzione tecnologica alternativa: convogliare le emissioni in condutture per fornire calore ed energia, riducendo l'inquinamento dell'80%, "come già studiato dai Politecnici di Milano e Torino".