Fine Foods, la controllata Euro Cosmetic diventa Fine Cosmetics

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha annunciato un'evoluzione all'interno della propria struttura:, la società del Gruppo dedicata alla cosmetica,. Il nuovo nome la unisce ancora di più al Gruppo Fine Foods, di cui è parte, proiettando la Business Unit Cosmetics con maggiore slancio verso un futuro di innovazione e partnership strategiche nel mercato internazionale della bellezza e della cura della persona.Questa trasformazione rappresenta "il" avviato da Euro Cosmetic, in particolare a seguito dell'ingresso nel Gruppo Fine Foods nel 2021, si legge in una nota. L'operazione ha comportato una riorganizzazione strategica, l'ottimizzazione dei processi, del portafoglio prodotti e della base clienti, oltre a consentire importanti investimenti per l'ampliamento dello stabilimento di Trenzano, oggi esteso su circa 20.000 metri quadrati, e che conta 18 linee di confezionamento."Siamo estremamente orgogliosi di vedere Euro Cosmetic evolvere in Fine Cosmetics - commenta l'- Il cambio di denominazione, insieme alla nuova veste grafica, è un passo fondamentale che. Fine Cosmetics sarà un pilastro fondamentale nel settore della bellezza e della cura della persona, forte dell'impegno e degli investimenti di Gruppo che hanno permesso di accelerare l'ampliamento di capacità e competenze. Fine Cosmetics è destinata a diventare un partner completo per i propri clienti, con un servizio su misura fondato su affidabilità, sicurezza, competenza, sostenibilità e innovazione".