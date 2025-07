Latteria Soresina, nuovo finanziamento per 15 milioni di euro da BPER

BPER Banca

(Teleborsa) -ha concesso una favore di, primo produttore mondiale di Grana Padano, per supportare il proprio percorso di crescita. Si tratta della seconda operazione tra le due realtà: la prima, di pari importo, era stata stipulata nel febbraio 2023 ed aveva una durata di due anni.Questo ulteriore finanziamento, della durata di 4 anni, consentirà a Soresina die di utilizzare la liquidità così generata a supporto delle proprie progettualità di investimento. BPER avrà costantemente piena visibilità e presidio sulle merci oggetto dell'operazione grazie ad un sistema di database digitali condivisi tra la banca e produttore, in tecnologia blockchain."Con orgoglio rafforziamo il sostegno a una realtà eccellente come Latteria Soresina, punto di riferimento del mondo agroalimentare - ha detto- Con questa operazione BPER conferma il proprio impegno a favore delle filiere strategiche del Paese, con soluzioni finanziarie innovative e strumenti tecnologici all'avanguardia come la blockchain, per garantire al contempo massima sicurezza e flessibilità"."Siamo felici di aver chiuso questa bellissima operazione di finanziamento con i partner di BPER Banca, e di averlo fatto con questa innovativa impostazione che, attraverso nuove tecnologie, permette un efficace controllo in tempo reale del prodotto dato in garanzia - ha affermato il- È un percorso di accesso al credito per le imprese come la nostra che, avendo in magazzino prodotti a lunga stagionatura, necessitano di finanziamenti correlati al ciclo produttivo anche al fine di sostenere la gestione corrente e gli investimenti orientati all'efficienza ed alla crescita. La digitalizzazione e le nuove tecnologie sono strumenti sempre più indispensabili a generare sviluppo e ad accompagnare gli imprenditori e le loro società ad essere sempre più competitive e performanti".